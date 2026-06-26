Общий показатель составит 34,09 рубля на акцию.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Финальные дивиденды акционеров Татнефти по итогам 2025 года составят 11,61 рубля на акцию. Решение было принято на общем годовом собрании акционеров компании. Об этом сообщает ТАСС.

Дату закрытия реестра получателей назначили на 15 июня. Включая первое полугодие и итоги девяти месяцев, общий показатель составит 34,09 рубля на акцию.

Согласно политике Татнефти, компания платит не менее половины чистой прибыли двумя способами в зависимости от величины — по Российским стандартам бухучета или по Международным стандартам финансовой отчетности. Показатели организации за прошлый год составили 145,84 миллиарда рублей и 158,62 миллиарда рублей соответственно.

Ранее сообщалось, что чистая прибыль Татнефти в 2025 году рухнула на 42 процента. Выручка сократилась на 11,5 процента — до 1,38 триллиона рублей. При этом себестоимость продаж снизилась всего на 6,61 процента (1,046 триллиона рублей).

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