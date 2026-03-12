Экономика
12 марта 10:42
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Чистая прибыль Татнефти в 2025 году рухнула на 42 процента

Прибыль от продаж уменьшилась на 30,25 процента.

Чистая прибыль Татнефти в 2025 году рухнула на 42 процента

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

«Татнефть» опубликовала финансовые результаты за 2025 год по РСБУ. Чистая прибыль компании рухнула на 42 процента и составила 145,84 миллиарда рублей.

Выручка сократилась на 11,5 процента — до 1,38 триллиона рублей. При этом себестоимость продаж снизилась всего на 6,61 процента (1,046 триллиона рублей), а валовая прибыль упала на четверть — до 333,58 миллиарда рублей.

Прибыль от продаж уменьшилась на 30,25 процента (222,58 миллиарда), а прибыль до налогообложения обвалилась почти на 43 процентов — до 188,89 миллиарда рублей.

Ранее мы писали, что акции Татнефти резко подорожали на 6 процентов из-за ударов США и Израиля по Ирану. Эскалация ситуации на Ближнем Востоке стала причиной роста стоимости акций всех российских нефтяников.

Все самое интересное в нашем телеграм-канале.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Пелагия Тихонова / РИА Новости
Почему Нурлат всполошился из-за жилищного сертификата для семьи из Таджикистана

Наша редакция обратилась к администрации района и юристам, чтобы понять, что обеспечило Назриевым право на господдержку и почему Следственный комитет все еще проводит проверку по факту халатности.

НАСА
Падения кометы на Солнце в начале апреля ждут ученые

Последние дни жизни небесного тела, вероятно, получится увидеть невооруженным глазом, в том числе с территории России.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Нахулиганивший в пекарне татарстанец сядет на скамью подсудимых

Мужчина разбил витрину и поджег петарду.

Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Умер один из сооснователей радиостанции «Эхо Москвы»

Последние три года Сергей Игнатов боролся с онкологией.

Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
Субподрядчик ПАО «Туполев» получил «условку» по делу о хищении 148 миллионов

Суд обязал фигуранта дела Евгения Половкина выплатить 1,4 миллиона рублей.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств

В 2025 году индекс промышленности вырос на 9,9%, опередив общероссийские показатели. Республика научилась жить в новой реальности, когда «нефтянка» больше не кормит бюджет. Но остаются уязвимости, которые ставят под удар отдельные отрасли.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Татарстан подсел на «колеса»: спрос на лекарства растёт, цены — тоже
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Программа долгосрочных сбережений не хайпанула у молодежи
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.