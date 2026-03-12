Чистая прибыль Татнефти в 2025 году рухнула на 42 процента
Прибыль от продаж уменьшилась на 30,25 процента.
«Татнефть» опубликовала финансовые результаты за 2025 год по РСБУ. Чистая прибыль компании рухнула на 42 процента и составила 145,84 миллиарда рублей.
Выручка сократилась на 11,5 процента — до 1,38 триллиона рублей. При этом себестоимость продаж снизилась всего на 6,61 процента (1,046 триллиона рублей), а валовая прибыль упала на четверть — до 333,58 миллиарда рублей.
Прибыль от продаж уменьшилась на 30,25 процента (222,58 миллиарда), а прибыль до налогообложения обвалилась почти на 43 процентов — до 188,89 миллиарда рублей.
Ранее мы писали, что акции Татнефти резко подорожали на 6 процентов из-за ударов США и Израиля по Ирану. Эскалация ситуации на Ближнем Востоке стала причиной роста стоимости акций всех российских нефтяников.
