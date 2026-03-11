Экономика
11 марта 11:25
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Сборка прототипов обновленного Aurus Senat началась на заводе в «Алабуге»

Планируется модернизация отдельных производственных процессов.

Сборка прототипов обновленного Aurus Senat началась на заводе в «Алабуге»

Автор фото: rais.tatarstan.ru

В особой экономической зоне «Алабуга» на заводе Aurus началась сборка прототипов обновленного седана Senat. Об этом сообщили в компании Aurus, передает «Российская газета».

Сначала инженеры и технологи отрабатывают процессы обновленных технологических операций, после чего пройдут испытания, многоэтапный технический контроль и внедрение в каталог автомобильных красок бренда новых лимитированных оттенков.

Также вскоре начнется модернизация отдельных производственных процессов. Улучшение техпроцессов пройдет на площадке завода «Соллерс», где в специальных цехах выполняют операции по сварке и покраске, шлифовке и высокоточной полировке кузовных деталей автомобилей Aurus.

Представитель компании при этом напомнил, что машины сегмента люкс по определению являются эксклюзивным продуктом.

Ранее сообщалось, что Aurus подорожает на 10 миллионов рублей из-за обновления. Пока что минимальная цена составляет около 48 миллионов рублей.

Также «Вечерняя Казань» выясняла, что происходит с татарстанским заводом Aurus. С начала февраля 2026 года появились сообщения о приостановке производства автомобилей на заводе в Елабуге. Срок паузы — до конца марта, а часть рабочих якобы отправили в отпуск с оплатой в размере двух третей оклада. Официальная версия, представленная пресс-службой Aurus, остается спокойной. Они утверждают, что остановка производства — это не кризис, а необходимый этап эволюции. Основной причиной является переход на выпуск обновленной версии седана. Модель получила новый экстерьер и обновленную электронику.

