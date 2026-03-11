Экономика
11 марта 12:13
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Для чего банки придумали «тревожную кнопку» для россиян

Активнее всего новым сервисом пользуются люди от 14 до 30 лет.

Для чего банки придумали «тревожную кнопку» для россиян

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Через «тревожную кнопку» россияне заявляют о хищениях в среднем на сумму 6,7 тысячи рублей, подсчитали эксперты ВТБ. Чаще всего ее использует молодежь, самые крупные суммы – у пользователей старше 40 лет.

Наибольшая доля транзакций, по которым россияне нажимают «тревожную кнопку», приходится на СБП-переводы между физлицами (33,5%), на переводы по реквизитам - 18,6%, на переводы другому клиенту банка – 8,5%.

Активнее всего сервисом пользуются молодые люди (от 14 до 30 лет) - на них приходится 42% обращений и 38% от сумм. А вот люди старше 40 лет обращаются в банк реже, но на более существенные суммы: 38% обращений и почти половина средств (49%).

«Тревожная кнопка» внедрена в ВТБ Онлайн в октябре 2025 года. Клиент может отметить транзакцию как мошенническую в истории операций в мобильном приложении. Затем ему нужно ответить на несколько вопросов в чат-боте для формирования сообщения в Банк России и получения справки. Справка формируется автоматически, и клиент может скачать ее и использовать при обращении в правоохранительные органы.

«Тревожная кнопка добавила еще один удобный канал взаимодействия между клиентом и банком. Раньше клиенты часто молчали, не обращались ни в банк, ни в полицию. Теперь «нажать кнопку» легко, и люди стали обращаться по любому поводу, даже если сумма небольшая. Рынок в целом отметил тренд на снижение среднего чека мошенничества на 36%, а банки -- увеличение количества заявленных операций по мошенничеству», — пояснил заместитель руководителя департамента по обеспечению безопасности – вице-президент ВТБ Дмитрий Саранцев.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
НАСА
Падения кометы на Солнце в начале апреля ждут ученые

Последние дни жизни небесного тела, вероятно, получится увидеть невооруженным глазом, в том числе с территории России.

Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Умер один из сооснователей радиостанции «Эхо Москвы»

Последние три года Сергей Игнатов боролся с онкологией.

пресс-служба РКБ Татарстана
Умер главный врач-комбустиолог Татарстана Радик Новиков

Заслуженный врач республики скончался на 60-м году жизни.

Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
Субподрядчик ПАО «Туполев» получил «условку» по делу о хищении 148 миллионов

Суд обязал фигуранта дела Евгения Половкина выплатить 1,4 миллиона рублей.

соцсети
В Казани сильный пожар на складе с косметикой по улице Родины

Черный дым затянул небо, 20 человек эвакуировались сами.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств

В 2025 году индекс промышленности вырос на 9,9%, опередив общероссийские показатели. Республика научилась жить в новой реальности, когда «нефтянка» больше не кормит бюджет. Но остаются уязвимости, которые ставят под удар отдельные отрасли.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Татарстан подсел на «колеса»: спрос на лекарства растёт, цены — тоже
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Программа долгосрочных сбережений не хайпанула у молодежи
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.