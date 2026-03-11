Экономика
11 марта 15:33
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Рост цен на топливо ожидается в России из-за поздней весны и ремонтов НПЗ

Котировки на дизтопливо уже достигли максимумов с октября.

Рост цен на топливо ожидается в России из-за поздней весны и ремонтов НПЗ

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Плановые весенние ремонты НПЗ в России могут совпасть с периодом роста сезонного спроса на дизтопливо для аграриев, который в этом году, вероятно, наступит позже обычного из-за поздней весны. Эти факторы могут разогнать оптовые цены на летние виды топлива, которые уже достигли максимумов с октября, передает «Коммерсантъ».

Удорожанию дизтоплива также может поспособствовать рост экспортного паритета из-за геополитической напряженности на Ближнем Востоке из-за войны США и Израиля с Ираном.

Стоимость летнего дизтоплива на Петербургской бирже выросла на 1,96%, до 60,53 тысячи рублей за тонну, межсезонное дизтопливо подорожало на 1,1%, до 60,63 тысячи рублей за тонну. Такие цены - это максимум по обоим видам топлива с середины октября 2025 года.

Ранее сообщалось, что в Татарстане подорожали все марки бензина на фоне конфликта Израиля и Ирана. Дешевле при этом стало дизельное топливо, цена которого уменьшилась на 18 копеек и составила 73,23 рубля за литр.

Все самое интересное в нашем телеграм-канале.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
НАСА
Падения кометы на Солнце в начале апреля ждут ученые

Последние дни жизни небесного тела, вероятно, получится увидеть невооруженным глазом, в том числе с территории России.

Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Умер один из сооснователей радиостанции «Эхо Москвы»

Последние три года Сергей Игнатов боролся с онкологией.

пресс-служба РКБ Татарстана
Умер главный врач-комбустиолог Татарстана Радик Новиков

Заслуженный врач республики скончался на 60-м году жизни.

Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
Субподрядчик ПАО «Туполев» получил «условку» по делу о хищении 148 миллионов

Суд обязал фигуранта дела Евгения Половкина выплатить 1,4 миллиона рублей.

соцсети
В Казани сильный пожар на складе с косметикой по улице Родины

Черный дым затянул небо, 20 человек эвакуировались сами.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств

В 2025 году индекс промышленности вырос на 9,9%, опередив общероссийские показатели. Республика научилась жить в новой реальности, когда «нефтянка» больше не кормит бюджет. Но остаются уязвимости, которые ставят под удар отдельные отрасли.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Татарстан подсел на «колеса»: спрос на лекарства растёт, цены — тоже
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Программа долгосрочных сбережений не хайпанула у молодежи
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.