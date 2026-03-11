Котировки на дизтопливо уже достигли максимумов с октября.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Плановые весенние ремонты НПЗ в России могут совпасть с периодом роста сезонного спроса на дизтопливо для аграриев, который в этом году, вероятно, наступит позже обычного из-за поздней весны. Эти факторы могут разогнать оптовые цены на летние виды топлива, которые уже достигли максимумов с октября, передает «Коммерсантъ».

Удорожанию дизтоплива также может поспособствовать рост экспортного паритета из-за геополитической напряженности на Ближнем Востоке из-за войны США и Израиля с Ираном.

Стоимость летнего дизтоплива на Петербургской бирже выросла на 1,96%, до 60,53 тысячи рублей за тонну, межсезонное дизтопливо подорожало на 1,1%, до 60,63 тысячи рублей за тонну. Такие цены - это максимум по обоим видам топлива с середины октября 2025 года.

Ранее сообщалось, что в Татарстане подорожали все марки бензина на фоне конфликта Израиля и Ирана. Дешевле при этом стало дизельное топливо, цена которого уменьшилась на 18 копеек и составила 73,23 рубля за литр.

Все самое интересное в нашем телеграм-канале.