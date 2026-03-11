Экономика России оказалась в одном шаге от стагфляции
Темпы роста потребительских цен остаются высокими, несмотря на замедление инфляции.
В начале весны 2026 года экономика России оказалась в одном шаге от стагфляции, которая представляет собой крайне неблагоприятное состояние экономики, сочетающее застой производства, высокий уровень безработицы и стремительный рост цен. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на доклад специалистов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.
Темпы роста потребительских цен в России остаются высокими, несмотря на замедление инфляции. Одновременно стагнация наблюдается в большинстве гражданских отраслей экономики, а прибыль предприятий стремительно сокращается.
Проблемы фиксируются, в частности, для сфер машиностроения и оборудования, пояснили аналитики, а также в других важных отраслях. На этом фоне экономическая динамика на внутреннем рынке остается слабой. Компании из промышленного сектора вынуждены снижать цены на продукцию из-за негативного влияния крепкого рубля на импорт, санкционных дисконтов и сложностей со сбытом. Эти факторы приводят к слабой экономической динамике внутри страны.
Ранее сообщалось, что Россия по итогам 2025 года заняла восьмое место в мире по объему ВВП в долларовом выражении, опередив Италию и Канаду. Согласно данным Росстата, объем экономики страны составил 213,5 триллиона рублей, что в пересчете на доллары равно примерно 2,556 триллиона долларов - это позволило стране занять восьмое место в мире по размеру ВВП. Россия опередила Италию с ВВП в 2,553 триллиона долларов, а также Канаду с показателем 2,35 триллиона долларов.
