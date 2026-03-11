Дешевле при этом стало дизельное топливо, цена которого уменьшилась на 18 копеек и составила 73,23 рубля за литр.

С 24 февраля по 2 марта в республике успели повыситься цены на все виды бензина. Сильнее всего подорожало топливо АИ-92 — за него придется заплатить на 15 копеек больше, а литр теперь стоит 60,82 рубля. Это следует из данных Татарстанстата.

Стоимость одного литра марки АИ-98 и выше увеличилась на 11 копеек — до 88,9 рубля. При этом подешевело дизельное топливо. Его цена снизилась на 18 копеек — с 73,41 до 73,23 рубля за литр.

За год 92-й бензин подорожал на 12,8 процента, а меньше всего в цене увеличилась марка АИ-98 — всего на 8,6 процента. Дизель подорожал почти на 11 процентов.

Ранее сообщалось, что скачок в стоимости топлива произошел из-за ситуации на Ближнем Востоке. Цены в розничной торговле пока сдерживают регуляторы, но заправки закупают топливо на бирже, которая ориентируется на экспортные значения. Власти уже частично запретили экспорт бензина и дизеля до 31 июля — для трейдеров, но не для заводов.

