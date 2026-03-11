В Татарстане подорожали все марки бензина на фоне конфликта Израиля и Ирана
Дешевле при этом стало дизельное топливо, цена которого уменьшилась на 18 копеек и составила 73,23 рубля за литр.
С 24 февраля по 2 марта в республике успели повыситься цены на все виды бензина. Сильнее всего подорожало топливо АИ-92 — за него придется заплатить на 15 копеек больше, а литр теперь стоит 60,82 рубля. Это следует из данных Татарстанстата.
Стоимость одного литра марки АИ-98 и выше увеличилась на 11 копеек — до 88,9 рубля. При этом подешевело дизельное топливо. Его цена снизилась на 18 копеек — с 73,41 до 73,23 рубля за литр.
За год 92-й бензин подорожал на 12,8 процента, а меньше всего в цене увеличилась марка АИ-98 — всего на 8,6 процента. Дизель подорожал почти на 11 процентов.
Ранее сообщалось, что скачок в стоимости топлива произошел из-за ситуации на Ближнем Востоке. Цены в розничной торговле пока сдерживают регуляторы, но заправки закупают топливо на бирже, которая ориентируется на экспортные значения. Власти уже частично запретили экспорт бензина и дизеля до 31 июля — для трейдеров, но не для заводов.
В 2025 году индекс промышленности вырос на 9,9%, опередив общероссийские показатели. Республика научилась жить в новой реальности, когда «нефтянка» больше не кормит бюджет. Но остаются уязвимости, которые ставят под удар отдельные отрасли.