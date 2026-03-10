Экономика
10 марта 23:36
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Татарстанский Aurus подорожает на 10 млн рублей из-за обновления

Пока что минимальная цена составляет около 48 миллионов рублей.

Татарстанский Aurus подорожает на 10 млн рублей из-за обновления

Автор фото: rais.tatarstan.ru

Автомобиль Aurus подорожает на 10 миллионов рублей после обновления, об этом сообщает Mash.

Сейчас производство люксовых автомобилей в особой экономической зоне «Алабуга» временно приостановлено из-за перенастройки мощностей под выпуск глубоко обновленных версий, которые должны появиться не ранее 2027 года. Автомобили получат новый кузов, современные световые решения и полностью переработанный интерьер с технологиями следующего поколения. Также возможны обновления в силовой установке и электронных системах.

Пока что минимальная цена составляет около 48 миллионов рублей. Стоимость обновленных автомобилей может составить от 55 до 58 миллионов рублей.

Параллельно завод производит авто по индивидуальным заказам. Срок ожидания для новых машин составляет около полугода, но те покупатели, кто успел заказать автомобиль 2025 года, получат его быстрее — в течение трех-четырех месяцев.

Ранее «Вечерняя Казань» выясняла, что происходит с татарстанским заводом Aurus. С начала февраля 2026 года появились сообщения о приостановке производства автомобилей на заводе в Елабуге. Срок паузы — до конца марта, а часть рабочих якобы отправили в отпуск с оплатой в размере двух третей оклада. Официальная версия, представленная пресс-службой Aurus, остается спокойной. Они утверждают, что остановка производства — это не кризис, а необходимый этап эволюции. Основной причиной является переход на выпуск обновленной версии седана. Модель получила новый экстерьер и обновленную электронику.

