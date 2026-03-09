Экономика
9 марта 22:29
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Путин заявил, что высокие цены на нефть и газ — это временно

Президент решил напомнить об этом всем потребителям российских энергоресурсов.

Путин заявил, что высокие цены на нефть и газ — это временно

Автор фото: пресс-служба Кремля

Сложившиеся из-за ситуации на Ближнем Востоке цены на нефть и газ — это временное явление, сказал президент России Владимир Путин на совещании по ситуации на мировых рынках нефти и газа, его слова приводит ТАСС. Глава страны уверен, что об этом должны помнить как присутствовавшие на совещании лица, так и вообще все пользователи российских энергоресурсов. С течением времени рынок будет адаптироваться к изменениям.

Напомним, сейчас движение судов в Ормузском проливе, который является выходом из Персидского залива, приостановлено. Официально его не перекрыли, но пользователи считают его слишком рискованным из-за вооруженного столкновения между США и Ираном. В результате мировые поставки нефти и газа с сократились примерно на 20 процентов, что вызвало подорожание — впервые с 2022 года нефть марки Brent превысила в цене 100 долларов за баррель и достигла 119 долларов. Цена газа же сейчас составляет 800 долларов за тысячу кубометров — столько он не стоил с 2023 года.

Один из способов стран «Большой семерки» адаптироваться к сложившейся ситуации — высвободить нефть из запасов, которые контролируются Международным энергетическим агентством. Некоторые американские чиновники предлагают сократить запас на 25—30 процентов — сколько это баррелей, «Вечерняя Казань» писала ранее.

Все самое интересное в нашем телеграм-канале.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
НАСА
Падения кометы на Солнце в начале апреля ждут ученые

Последние дни жизни небесного тела, вероятно, получится увидеть невооруженным глазом, в том числе с территории России.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
И жнец, и на дуде игрец: подсчитана «зарплата» жен в Казани за работу дома

Аналитики оценили вклад супруги как няни, повара, клинера и персонального ассистента.

Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Умер один из сооснователей радиостанции «Эхо Москвы»

Последние три года Сергей Игнатов боролся с онкологией.

пресс-служба РКБ Татарстана
Умер главный врач-комбустиолог Татарстана Радик Новиков

Заслуженный врач республики скончался на 60-м году жизни.

Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
Субподрядчик ПАО «Туполев» получил «условку» по делу о хищении 148 миллионов

Суд обязал фигуранта дела Евгения Половкина выплатить 1,4 миллиона рублей.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств

В 2025 году индекс промышленности вырос на 9,9%, опередив общероссийские показатели. Республика научилась жить в новой реальности, когда «нефтянка» больше не кормит бюджет. Но остаются уязвимости, которые ставят под удар отдельные отрасли.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Татарстан подсел на «колеса»: спрос на лекарства растёт, цены — тоже
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Программа долгосрочных сбережений не хайпанула у молодежи
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.