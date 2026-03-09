Президент решил напомнить об этом всем потребителям российских энергоресурсов.

Автор фото: пресс-служба Кремля

Сложившиеся из-за ситуации на Ближнем Востоке цены на нефть и газ — это временное явление, сказал президент России Владимир Путин на совещании по ситуации на мировых рынках нефти и газа, его слова приводит ТАСС. Глава страны уверен, что об этом должны помнить как присутствовавшие на совещании лица, так и вообще все пользователи российских энергоресурсов. С течением времени рынок будет адаптироваться к изменениям.

Напомним, сейчас движение судов в Ормузском проливе, который является выходом из Персидского залива, приостановлено. Официально его не перекрыли, но пользователи считают его слишком рискованным из-за вооруженного столкновения между США и Ираном. В результате мировые поставки нефти и газа с сократились примерно на 20 процентов, что вызвало подорожание — впервые с 2022 года нефть марки Brent превысила в цене 100 долларов за баррель и достигла 119 долларов. Цена газа же сейчас составляет 800 долларов за тысячу кубометров — столько он не стоил с 2023 года.

Один из способов стран «Большой семерки» адаптироваться к сложившейся ситуации — высвободить нефть из запасов, которые контролируются Международным энергетическим агентством. Некоторые американские чиновники предлагают сократить запас на 25—30 процентов — сколько это баррелей, «Вечерняя Казань» писала ранее.

Все самое интересное в нашем телеграм-канале.