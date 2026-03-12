Татарстанские аграрии потеряли 1,5 млрд рублей из-за падения цен на молоко
Хозяйства продали молока больше, но заработали меньше — под угрозой стройка 20 животноводческих комплексов.
Из-за снижения закупочных цен на молоко сельхозпроизводители Татарстана недосчитались 1,5 миллиарда рублей. Такие данные озвучил замминистра сельского хозяйства и продовольствия республики Марсель Махмутов на заседании комитета Госсовета РТ.
В январе хозяйства реализовали на 10 тысяч тонн молока больше, чем год назад. Выручка выросла на 485 миллионов рублей. Но падение цен перечеркнуло успех — общие потери составили полтора миллиарда.
Теперь под вопросом реализация инвестпроектов. В республике сейчас строят 20 животноводческих объектов на 15,7 тысячи коров. Если ситуация не изменится, их могут заморозить.
Ранее мы писали, что районы Татарстана теряют в доходах. В особенности просадка видна на примере малых форм хозяйствования. Сельский бизнес, не связанный с агрохолдингами, столкнулся со снижением доходов.
