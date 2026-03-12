Экономика
12 марта 08:36
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Татарстанские аграрии потеряли 1,5 млрд рублей из-за падения цен на молоко

Хозяйства продали молока больше, но заработали меньше — под угрозой стройка 20 животноводческих комплексов.

Татарстанские аграрии потеряли 1,5 млрд рублей из-за падения цен на молоко

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Из-за снижения закупочных цен на молоко сельхозпроизводители Татарстана недосчитались 1,5 миллиарда рублей. Такие данные озвучил замминистра сельского хозяйства и продовольствия республики Марсель Махмутов на заседании комитета Госсовета РТ.

В январе хозяйства реализовали на 10 тысяч тонн молока больше, чем год назад. Выручка выросла на 485 миллионов рублей. Но падение цен перечеркнуло успех — общие потери составили полтора миллиарда.

Теперь под вопросом реализация инвестпроектов. В республике сейчас строят 20 животноводческих объектов на 15,7 тысячи коров. Если ситуация не изменится, их могут заморозить.

Ранее мы писали, что районы Татарстана теряют в доходах. В особенности просадка видна на примере малых форм хозяйствования. Сельский бизнес, не связанный с агрохолдингами, столкнулся со снижением доходов.

Все самое интересное в нашем телеграм-канале.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Пелагия Тихонова / РИА Новости
Почему Нурлат всполошился из-за жилищного сертификата для семьи из Таджикистана

Наша редакция обратилась к администрации района и юристам, чтобы понять, что обеспечило Назриевым право на господдержку и почему Следственный комитет все еще проводит проверку по факту халатности.

НАСА
Падения кометы на Солнце в начале апреля ждут ученые

Последние дни жизни небесного тела, вероятно, получится увидеть невооруженным глазом, в том числе с территории России.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Нахулиганивший в пекарне татарстанец сядет на скамью подсудимых

Мужчина разбил витрину и поджег петарду.

Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Умер один из сооснователей радиостанции «Эхо Москвы»

Последние три года Сергей Игнатов боролся с онкологией.

Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
Субподрядчик ПАО «Туполев» получил «условку» по делу о хищении 148 миллионов

Суд обязал фигуранта дела Евгения Половкина выплатить 1,4 миллиона рублей.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств

В 2025 году индекс промышленности вырос на 9,9%, опередив общероссийские показатели. Республика научилась жить в новой реальности, когда «нефтянка» больше не кормит бюджет. Но остаются уязвимости, которые ставят под удар отдельные отрасли.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Татарстан подсел на «колеса»: спрос на лекарства растёт, цены — тоже
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Программа долгосрочных сбережений не хайпанула у молодежи
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.