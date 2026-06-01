Госзаказчики Татарстана сэкономили бюджету более 2 млрд рублей
Всего было заключено свыше 27 тысяч контрактов.
В Татарстане с 2026 года было заключено более 27 тысяч государственных и муниципальных контрактов. Общая сумма - 141,5 миллиарда рублей. Удалось сэкономить 1,59 процента, что составляет 2,12 миллиарда, сообщили в Госкомитете республики по закупкам.
Региональные заказчики снизили расходы на 1,78 миллиарда рублей - это 1,43 процента. Муниципальные заказчики сэкономили 0,34 миллиарда – 3,78 процента. Самым крупным проектом стал контракт на 3,9 миллиарда рублей, заключённый на строительство дорог Татарстана.
Ранее сообщалось, что Татарстан закупит больше десяти новых речных судов. В планах «Флота РТ» приобрести специальные суда на воздушной подушке, большие теплоходы, зимние паромы для маршрута Казань — Верхний Услон, а также круизное судно и буксир.
