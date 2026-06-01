1 июня 17:54
Стал известен топ богатейших наследников российских миллиардеров

Первое место занял сын основателя «ЛУКОЙЛа» Вагита Алекперова Юсуф.

Сын бывшего главы и совладельца «ЛУКОЙЛа» Вагита Алекперова Юсуф оказался богатейшим наследником российских миллиардеров. Соответствующий рейтинг составил журнал Forbes.

Доля Юсуфа Алекперова составляет 29,5 миллиарда долларов. Дочь основного владельца компаний «НОВАТЭК» и «СИБУР» Леонида Михельсона Виктория заняла вторую строчку рейтинга. В 2023 году отец передал дочери компанию ГЭС-2 и 2,3% акций «НОВАТЭКа». У нее и у другого сына миллиардера (имя не указано) по 14,15 миллиарда долларов.

Третье место заняли дети основателя «ЕвроХима» Андрея Мельниченко Тара и Адриан. У каждого из них доля в 10,2 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что число миллиардеров в Татарстане выросло до 39 человек. Сумма налоговых деклараций в республике за прошлый год составила 5,5 миллиарда рублей.

