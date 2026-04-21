Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Татарстане за прошлый год число миллиардеров выросло до 39 человек. Общая сумма налоговых деклараций республики составила 5,5 миллиарда рублей - это на 300 миллионов рублей больше, чем в 2024 году. Об этом на профильном брифинге рассказал руководитель Управления Федеральной налоговой службы России по Татарстану Марат Сафиуллин.

Самое большое количество налоговых поступлений в бюджет приходится на продажу имущества. Доход от продажи недвижимости, полученный в 2025 году, облагается налогом на кадастровую стоимость по одному объекту. В Татарстане применяется коэффициент, учитывающий кадастровую стоимость.

- Всего жителями было представлено около 556 тысяч деклараций. Заметный рост налоговых начислений обеспечили индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы и главы крестьянско-фермерского хозяйств (КФХ) — на их долю пришлось более 2,1 миллиарда рублей и рост произошел на 24 процента, -— отметил Сафиуллин.

Самый массовый прирост, по его словам, зафиксирован в категории доходов от 1 до 10 миллионов рублей. Число таких налогоплательщиков выросло на 23 процента, составив почти 118 тысяч человек.

- Группа граждан с доходами от 10 до 100 миллионов рублей увеличилась на два процента, достигнув 3077 человек. Количество жителей, заработавших от 100 миллионов рублей до 1 миллиарда рублей, увеличилось на 13 процентов — теперь их 340 человек. А список сверхбогатых татарстанцев пополнился двумя новыми именами. В 2025 году доходы свыше 1 миллиарда рублей задекларировали 39 человек, против 37 годом ранее, — уточнил Сафиуллин.

При этом спикер напомнил, что все, кто получил доходы в 2025 году, подлежащие декларированию, обязаны подать декларацию по форме 3-НДФЛ до 30 апреля и уплатить налог до 15 июля текущего года. Это касается граждан, индивидуальных предпринимателей на общей системе налогообложения, нотариусов, адвокатов и арбитражных управляющих.

- Например, те, кто сдал квартиру или другое имущество в аренду, получил доход от зарубежных источников, выиграл в лотерею, получил в дар недвижимость, транспорт, акции или доли, продал ценные бумаги или имущество, находящееся в собственности менее минимального срока, обязаны подать декларацию, — добавил Сафиуллин.

Если стоимость сделки или совокупная сумма продаж превышает установленные лимиты в 1 миллион рублей для недвижимости и земли, 250 тысяч рублей для транспорта, то обязанность подачи декларации по форме 3-НДФЛ сохраняется.

