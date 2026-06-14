Дифференцированную систему семейной ипотеки планируют ввести уже с 1 июля
Льготная ставка будет зависеть от количества детей в семье.
Внедрение дифференцированной системы семейной ипотеки планируют уже с 1 июля 2026 года. Она предусматривает различные льготные ставки по жилищному кредиту, которые будут определяться в зависимости от количества детей в семье. Об этом в интервью РИА Новости рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Ранее в марте в правительстве сообщали, что Минфин и Минстрой России должны подготовить предложения по установлению таких дифференцированных ставок.
По словам Аксакова, такая дифференциация по семейной ипотеке будет установлена с 1 июля 2026 года. Параметры механизма определит правительство.
— Я рассчитываю, что с 1 июля такая дифференциация будет введена. По крайней мере те представители правительства, с которыми я беседовал, они такую позицию поддерживают, — сообщил депутат.
Аксаков также заметил, что участвует в обсуждениях по вопросу установления различных ставок по семейной ипотеке, однако дискуссии, по его мнению, затянулись.
Ранее мы писали, что в России выросла доля граждан, которые тратят материнский капитал на текущие расходы в виде ежемесячной выплаты на ребенка с его рождения и до трех лет. В Минтруде считают, что эти деньги должны направляться на покупку жилья. Ведомство понимает, что на маткапитал нельзя купить отдельное жилье, поэтому необходимо трансформировать семейную ипотеку.
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