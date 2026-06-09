Экономика
9 июня 19:20
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«Вечерняя Казань»

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Минтруд хочет «сломить» тренд с маткапиталом, идущим на текущие расходы

Россияне должны покупать на полученные средства жилье, считают в министерстве.

Минтруд хочет «сломить» тренд с маткапиталом, идущим на текущие расходы

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Материнский капитал нужно направлять на покупку жилья, считают в Минтруде России. А современная тенденция идет к тому, что эти деньги тратятся в основном на текущие расходы — на получение ежемесячной выплаты на ребенка с его рождения и до трех лет. Об этом пишет издание «Московская перспектива».

За четыре месяца 2026 года только 18,8 процента россиян направили маткапитал на покупку жилья. Тогда как в 2020 году этот показатель составлял 58,5 процента, понизившись до 26,4 процента к 2025 году. По данным «Домклик», с начала этого года доля сделок на рынке жилой недвижимости с привлечением материнского капитала достигла 25,8 процента. Семейной ипотекой воспользовались почти половина (46,1 процента), дальневосточной и арктической — 24,7 процента, а жилищными кредитами по региональным программам — 16,3 процента.

Россияне предпочитают использовать маткапитал как ежемесячную выплату на ребенка до трех лет. Доля в 2025 году составила 42,8 процента, в 2020-м — 24,5 процента. Такую ситуацию надо переломить, необходимо поставить в приоритет покупку жилья на средства материнского капитала, считают в Минтруде.

Министерство понимает, что на маткапитал нельзя купить отдельное жилье, поэтому предлагается трансформировать семейную ипотеку. Установить дифференцированный размер процентной ставки в рамках семейной ипотеки таким образом, чтобы он снижался при рождении каждого последующего ребенка. Также намерены увеличить сумму кредита для семей с двумя и более детьми, чтобы они могли купить квартиру более 60 «квадратов».

Ранее сообщалось, что на маткапитал в Татарстане было перечислено более трех миллиардов рублей. С момента запуска программы более 43 тысяч семей оформили ежемесячные выплаты материнского капитала.

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