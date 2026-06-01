На маткапитал в Татарстане было перечислено более 3 млрд рублей

С момента запуска программы более 43 тысяч семей оформили ежемесячные выплаты материнского капитала.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Татарстане с момента запуска программы более 43 тысяч семей оформили ежемесячные выплаты материнского капитала. Общий размер маткапитала составил более 3,1 миллиарда рублей. Данная программа осуществляется на каждого ребенка в возрасте до трех лет, но для семей, имеющих несколько детей до трех лет, выплата возможна для каждого по отдельному заявлению, сообщили в Отделении СФР по республике.

Напомним, что право на выплаты имеют только те семьи, которые проживают на территории России постоянно. Помимо этого, необходимо, чтобы заявитель и ребенок (родной или усыновленный) являлись гражданами РФ, а среднедушевой доход семьи не превышал двукратную величину прожитого минимума на душу населения в регионе.

Для получения выплат необходимо подать заявление в Соцфонд России. Сделать это можно как с момента рождения ребенка, так и до достижения им трех лет. Заявление также можно подать одновременно с заявлением о выдаче сертификата на материнский капитал.

Выплата происходит в течение 12 месяцев, но только до достижения ребенком трех лет. Если семья хочет продлить получение материальной помощи, повторное заявление можно подать в последний месяц периода предыдущего назначения. При обращении не позднее шести месяцев после рождения ребенка выплата будет назначена с его рождения. В остальных случаях - с месяца обращения.

Управляющий Отделением СФР по Татарстану Эдуард Вафин разъяснил, что при удовлетворении заявления средства перечисляются через банк, указанный в заявлении. Средства поступают на банковский счет в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения. Последующие выплаты производятся ежемесячно, пятого числа месяца, следующего за месяцем, за который начислены соответствующие средства.

Ранее сообщалось, что бюджет Казани скорректировали: добавлен миллион к поддержке молодых семей. Доходная часть увеличена на 113 миллионов.

