Деньги выделяются в целях дополнительной социальной поддержки.

Автор фото: tatarstan.ru

Ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны в Татарстане единовременно выплатят по 100 тысяч рублей, указ подписал раис республики Рустам Минниханов.

Деньги выделяются в целях дополнительной социальной поддержки, их перечислят в 2026 году. Кабмину поручено обеспечить финансирование расходов, а Минтруду — предоставление данной выплаты ветеранам.

Напомним, ранее этот указ проходил антикоррупционную экспертизу.

Ранее сообщалось, что ветеранам Великой Отечественной войны выплатили десять тысяч рублей. Выплаты провел Соцфонд России. Они пришли вместе с пенсией в апреле или в начале мая.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.