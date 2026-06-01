Минниханов поручил выплатить инвалидам и ветеранам ВОВ по 100 тысяч рублей
Деньги выделяются в целях дополнительной социальной поддержки.
Ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны в Татарстане единовременно выплатят по 100 тысяч рублей, указ подписал раис республики Рустам Минниханов.
Деньги выделяются в целях дополнительной социальной поддержки, их перечислят в 2026 году. Кабмину поручено обеспечить финансирование расходов, а Минтруду — предоставление данной выплаты ветеранам.
Напомним, ранее этот указ проходил антикоррупционную экспертизу.
Ранее сообщалось, что ветеранам Великой Отечественной войны выплатили десять тысяч рублей. Выплаты провел Соцфонд России. Они пришли вместе с пенсией в апреле или в начале мая.
