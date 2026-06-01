Новую выплату для семей с детьми разрешили оформлять на Госуслугах
Срок рассмотрения заявления — 10 рабочих дней.
Новую выплату для семей с двумя детьми и более с 1 июня можно оформить на «Госуслугах». Об этом сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко, передает РИА Новости.
Для получения выплаты заявитель должен являться гражданином России, постоянно проживать на ее территории, работать и быть налоговым резидентом страны. При этом у него не должно иметься задолженности по уплате алиментов.
В этом году можно оформить выплату за 2025 год с 1 июня по 30 сентября. Срок рассмотрения заявления — 10 рабочих дней, а деньги будут переведены на указанный банковский счет.
Напомним, право на выплату имеют родители, воспитывающие двух и более детей в возрасте до 18 лет или до 23 лет, если ребенок обучается очно. В Соцфонде приводили в пример семью из четырех человек, которая живет в Татарстане. Прожиточный минимум в прошлом году был установлен на уровне 15 073 рубля. Оба родителя получали зарплату по 32 тысячи рублей, других доходов у них не было. Среднедушевой доход семьи составил 16 тысяч рублей, что меньше, чем полтора прожиточных минимума в регионе (22 609,50 рубля). Следовательно, они могут получить выплату.
Для получения выплаты в Татарстане зарплата обоих родителей должна составлять не более 45 219 рублей. В течение года с зарплаты родителей удерживают НДФЛ по ставке 13%, по итогам года налог пересчитывают по сниженной ставке – 6%. Разницу возвращают семье. Например, в случае с зарплатой родителей в 32 тысячи рублей за счет сниженной ставки можно будет получить 26 880 рублей.
