Мужчины в Татарстане травились чаще женщин за прошедшую неделю
Среди отравившихся 12,5 процента - дети.
С 25 по 31 мая в Татарстане произошло 53 случая отравлений: 66 процентов - мужчины и 34 процента - женщины. Кроме того, по недосмотру взрослых отравились 14,5 процента детей. Также отравления зафиксированы у 3,7 процента подростков, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по республике.
Суицидальные случаи составили 25 процентов, с целью одурманивания – 75 процентов. Случайные отравления - 18,7 процента, с целью опьянения - 25 процентов и ошибочный прием - 43,7 процента. Среди всех случаев 7 отравлений алкоголем и спиртосодержащими жидкостями.
Ранее сообщалось, что за четыре месяца в Татарстане от отравления алкоголем погиб 71 человек. По числу пострадавших среди несовершеннолетних лидируют Нижнекамский район и Набережные Челны – по шесть случаев. В Казани зарегистрировано два случая.
