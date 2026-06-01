1 июня 20:35
Мужчины в Татарстане травились чаще женщин за прошедшую неделю

Среди отравившихся 12,5 процента - дети.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

С 25 по 31 мая в Татарстане произошло 53 случая отравлений: 66 процентов - мужчины и 34 процента - женщины. Кроме того, по недосмотру взрослых отравились 14,5 процента детей. Также отравления зафиксированы у 3,7 процента подростков, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по республике.

Суицидальные случаи составили 25 процентов, с целью одурманивания – 75 процентов. Случайные отравления - 18,7 процента, с целью опьянения - 25 процентов и ошибочный прием - 43,7 процента. Среди всех случаев 7 отравлений алкоголем и спиртосодержащими жидкостями.

Ранее сообщалось, что за четыре месяца в Татарстане от отравления алкоголем погиб 71 человек. По числу пострадавших среди несовершеннолетних лидируют Нижнекамский район и Набережные Челны – по шесть случаев. В Казани зарегистрировано два случая.

