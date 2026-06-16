Экономика
16 июня 16:42
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«Вечерняя Казань»

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Трамп заявил, что США намерены вернуть санкции против российской нефти

Послабление изначально ввели из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Трамп заявил, что США намерены вернуть санкции против российской нефти

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Америка готовится возобновить санкции против российской нефти.

«Вскоре мы сможем это сделать, потому что нефть сейчас поставляется, поэтому мы сняли санкции, поскольку, очевидно, не хотели препятствовать поставкам нефти», - заявил американский лидер.

После открытия Ормузского пролива цены на энергоресурсы начали быстро снижаться. Транзит должен полностью восстановиться к 19 июня, после подписания меморандума между Вашингтоном и Тегераном.

Напомним, что санкции приостановили из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке, чтобы разгрузить мировой рынок и не допустить резкого дефицита топлива из-за того, что объемы застряли в транзите.

В то же время индекс Мосбиржи упал ниже 2500 пунктов после слов Трампа о скором возвращении санкций на российскую нефть.

Ранее сообщалось, что закрытие Ормузского пролива в марте привело к дефициту на рынках и ценовому шоку. Если пролив откроют, то глобальные рынки ждет увеличение предложения сырьевых товаров, в частности, от стран-экспортеров Персидского залива.

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