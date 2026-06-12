Максимальный размер выручки, при которой бизнес может использовать УСН и не платить НДС, планируют установить на уровне 20 миллионов до 2029 года включительно. Но станет ли бизнесу легче, если экономическая ситуация не изменится?

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Порог максимальной выручки за год для использования упрощенной системы налогообложения (УСН) для малого и среднего бизнеса собираются заморозить на уровне 20 миллионов рублей до 2029 года. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму после поручения президента Владимира Путина ПМЭФ-2026. Согласно документу, если годовой доход организации или индивидуального предпринимателя превысит 20 миллионов рублей за 2026-2029 года, 15 миллионов рублей за 2030 год и 10 миллионов за 2031 год, то, начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором произошло превышение, то этот субъект МСП станет плательщиком НДС.

Напомним, что в 2026 году порог выручки для уплаты НДС при использовании УСН снизили с 60 до 20 миллионов рублей. В 2027 году порог планировали снизить до 15 миллионов рублей, а начиная с 2028-го — до 10 миллионов. Если законопроект, предполагающий заморозку данного показателя на уровне 20 миллионов, за три года бюджет не дополучит 251,1 миллиарда рублей. При этом, по словам председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова, правительство поддерживает инициативу. По данным декларационной кампании 2035 года, решение затронет более 360 тысяч организаций и ИП.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Сохранить порог для использования УСН на уровне 20 миллионов просили общественная организация «Опора России», Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и Торгово-промышленная палата (ТПП). Хотя лидер страны услышал мольбы бизнеса и дал ход инициативе, после 2029 года лимиты все равно снизят: в 2030 году до 15 миллионов рублей, а в 2031-м — до 10 миллионов. Да и про патентную систему налогообложения, для которой действовали те же лимиты, что для УСН, законопроект обошел стороной. Временная заморозка коснется только бизнеса на «упрощенке».

Как заморозка отразится на бизнесе

Кандидат экономических наук, заместитель руководителя Высшей школы экономики Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Коваленко считает, что дополнительное налоговое бремя затормозит развитие бизнеса и предприниматели будут выходить из растущих сегментов рынка. Неснижение же порога может помочь на время перестройки, особенно технологичным компаниям, которые толкают экономику вперед. Также инициатива поддержит логистические компании, которые находятся в состоянии турбулентности.

Собеседница обратила внимание на сумму, которую недополучит государство. С одной стороны, более 151 миллиарда рублей это немало, но с другой — бюджет дополучит эти деньги через другие поступления при активном развитии компаний и расширении производств.

Снижение порога выручки по уплате НДС с 60 до 20 миллионов рублей в 2026 году оказалось весьма болезненным для малого бизнеса, заметила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. Особенно в условиях повышения ставки НДС с 20% до 22% и расширения круга операций, облагаемых НДС, заметного ослабления спроса с 2025 года, продолжающегося роста издержек, ужесточения регулирования интернета, дорогих кредитов и неплатежей со стороны контрагентов. Эксперт напомнила, что в четвертом квартале 2025 года более 40% предприятий в опросе РСПП называли это своей главной проблемой, затем их доля снизилась.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Беленькая также обратила внимание, что в марте «Ведомости» сообщали о результатах совместного исследования ФОМа и НИУ ВШЭ, в соответствии с которыми о закрытии или продаже бизнеса думало 31% предпринимателей. И эти мысли приводили к действиям: по данным системы «Контур.Фокус», в начале 2026 года в России закрылись 209 тысяч малых и средних предприятий, на 9% больше, чем за тот же период 2025 года. Другим эффектом стал рост спроса на наличные. Хотя доля наличных в денежной массе остается вблизи исторических минимумов (14,5%), по данным «Сбера», доля безналичной оплаты клиентов за товары и услуги в первом квартале 2026 года составила 75,9% и снизилась на 3,1% относительно конца 2025 года (79%). При этом зампред правления «Сбербанка» Тарас Скворцов назвал это тревожной тенденцией, как и рост зарплат в конвертах у малого бизнеса, которую он оценил сейчас в 20-25% против 10-15% ранее. В итоге повышение налоговой нагрузки нивелируется снижением налоговой базы и собираемости налогов.

Эксперт также напомнила, что правительство приняло с 1 апреля временные послабления по НДС до конца года, которые в основном относятся к отрасли общепита. Последние решения о неснижении порога выручки относятся уже к будущим периодам (2027 и 2028 годов), когда порог выручки по уже принятым ранее нормам должен был еще снизиться до 15 и 10 миллионов рублей соответственно.

— То есть отказ от снижения порога на 3 года не улучшает непосредственно текущую ситуацию для малого бизнеса, но предотвращает ее дальнейшее ухудшение. Вероятно, Минфин найдет способ компенсировать выпадающие налоговые доходы, оцениваемые суммарно за 3 года примерно в 251 миллиард рублей другими поступлениями, — рассуждала эксперт.

Смягчение условий для бизнеса — попытка создать позитивную повестку перед выборами

Доктор экономических наук, профессор КФУ Игорь Кох даже не сомневается, что законопроект стал ответом на опасения и запрос бизнес-сообщества, связанные с ухудшением состояния многих субъектов МСП. Государство всегда заинтересовано в сохранении малого бизнеса и предотвращении его ухода в теневой сектор, но в то же время эксперт считает очевидным желание сформировать позитивную повестку в среде малого предпринимательства перед выборами. В этой связи законопроект будет весьма вероятно принят.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

— Значительного ущерба федеральный бюджет не понесет: за три года ожидаемые потери составят всего 0,2% от планируемых совокупных доходов, а планируемый дефицит увеличится на 2,5%. Вместе с тем для затронутых изменениями компаний финансовый эффект будет чувствительным, — поделился мнением Кох.

Трехлетний срок действия закона связан с трехлетним горизонтом бюджетного планирования, считает собеседник «Вечерней Казани». Адаптация к новым налоговым условиям без ущерба для бизнеса возможна будет только при условии улучшения общей экономической ситуации. В противном случае в 2029 году аналогичный вопрос встанет снова.