Экономика
17 июня 15:21
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«Вечерняя Казань»

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Таиланд готов выступить стратегическими «воротами» для российского бизнеса

В период изменений в мировой экономике появляются новые возможности для партнерства и инвестиций.

Таиланд готов выступить стратегическими «воротами» для российского бизнеса

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул заявил, что страна готова быть стратегическими «воротами» для российского бизнеса на рынки Юго-Восточной Азии. Об этом он рассказал на открытии саммита Россия — АСЕАН в Казани.

Сейчас мировая экономика переживает период серьезных изменений. Развиваются новые технологии, меняются цепочки поставок, деловая среда. И эти самые процессы создают не только вызовы, но и новые возможности для партнерства и инвестиций, цитирует его слова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что российский бизнес продолжает наращивать количество торговых контрактов с Китаем. В частности, набирает популярность онлайн‑база поставщиков из КНР: с начала года её объём вырос в пять раз.

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