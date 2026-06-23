На счетах людей и бизнеса сейчас находится 130 триллионов рублей.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Предложение лидера КПРФ Геннадия Зюганова об изъятии вкладов россиян и средств бизнеса из банков для пополнения государственного бюджета — это провокация. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Его слова приводит RTVI.

Сейчас в банках хранится 67 триллионов рублей физлиц и 63 триллиона — предприятий. А общая сумма — 130 триллионов, что сопоставимо с тремя государственными бюджетами. Но эти средства «обогащают банкиров» и не вкладываются в производство.

Аксаков отметил, что изъятие этих денег лишено смысла, так как вклады являются ресурсом для кредитования экономики и проведения финансовых операций. Их изъятие — это бред, считает парламентарий.

А авторов законопроекта Аксаков назвал врагами страны, отметив крайнюю безответственность заявлений такого уровня. Такие провокации обычно приходят с Запада и не исключено, что Зюганова «используют».

Ранее сообщалось, что россияне получат семь триллионов рублей процентного дохода по вкладам. Средний размер депозита в портфеле организации составляет более 550 тысяч рублей, а средний чек накопительного счета – более 137 тысяч рублей.

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