Главной площадкой станет территория у «Чаши».

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В 2026 году на организацию Дня республики и города, который традиционно отмечают 30 августа, Казань потратит до 45,4 миллиона рублей. Это заметно больше прошлогодних 28 миллионов, следует из тендера на сайте госзакупок.

Главное шоу развернут у центра семьи «Казан». Там запланирована трёхчасовая концертная программа с сольными исполнителями, танцевальным коллективом, звёздами татарской эстрады и вокальным дуэтом.

Второй площадкой станет казанская Ратуша — там выступят оркестр, хор и танцоры. Завершится вечер салютом в акватории Казанки: фейерверк будут запускать четыре минуты сразу с шести точек.

Ранее мы писали, что День Татарстана не сделают выходным. Праздник выпадает на воскресенье.

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