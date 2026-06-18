Городская среда
18 июня 22:39
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«Вечерняя Казань»

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В Казани на три недели перекроют движение по улице Астрономической

Специалисты займутся строительством кабельной канализации.

В Казани на три недели перекроют движение по улице Астрономической

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Казани на три недели ограничат движение по улице Астрономической. На этом участке пройдет строительство кабельной канализации.  

Мера будет действовать с 22 июня по 12 июля по улице Астрономической, в районе зданий № 8/21, № 6/18 и строения № 4, сообщает мэрия Казани.

Ранее сообщалось, что в Казани 20 июня перекроют дороги у «Ак Барс Арены» из-за концерта. Ограничения затронут и соседние магистрали.

Также мы писали, что часть улицы Химической в Казани закроют на месяц. Будут проводиться работы по размещению подводящих тепловых сетей.

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