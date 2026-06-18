В Казани на три недели перекроют движение по улице Астрономической
Специалисты займутся строительством кабельной канализации.
В Казани на три недели ограничат движение по улице Астрономической. На этом участке пройдет строительство кабельной канализации.
Мера будет действовать с 22 июня по 12 июля по улице Астрономической, в районе зданий № 8/21, № 6/18 и строения № 4, сообщает мэрия Казани.
Ранее сообщалось, что в Казани 20 июня перекроют дороги у «Ак Барс Арены» из-за концерта. Ограничения затронут и соседние магистрали.
Также мы писали, что часть улицы Химической в Казани закроют на месяц. Будут проводиться работы по размещению подводящих тепловых сетей.
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