Специалисты займутся строительством кабельной канализации.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Казани на три недели ограничат движение по улице Астрономической. На этом участке пройдет строительство кабельной канализации.

Мера будет действовать с 22 июня по 12 июля по улице Астрономической, в районе зданий № 8/21, № 6/18 и строения № 4, сообщает мэрия Казани.

Ранее сообщалось, что в Казани 20 июня перекроют дороги у «Ак Барс Арены» из-за концерта. Ограничения затронут и соседние магистрали.

Также мы писали, что часть улицы Химической в Казани закроют на месяц. Будут проводиться работы по размещению подводящих тепловых сетей.

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