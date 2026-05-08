Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Жителей Приволжского района Казани предупредили о предстоящем отключении водоснабжения. Специалисты займутся врезкой вновь построенного водопровода по улице Южно-Промышленной.

Воды не будет с 9 часов 15 мая до 9 часов 16 мая по следующим адресам:

Алебастровая, 13, 13 корп.1,2;

Южно-Промышленная, 7, 7/1, 7/2, 10, 10 корп.3, 10а, 10в, 10г, 10д, 10е, 10 лит. А, 11, 11 корп.1, 13, 15, 15 корп.1;

Поперечно-Отарская, 9, 69, 100, 100 корп.1,3.

Как уточнили в Водоканале, под отключение попадают 10 административных зданий. Заявки на автоцистерны с водой принимаются по телефону АДС 231-62-60.

