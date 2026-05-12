Городская среда
12 мая 10:18
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Роботодоставка в Казани расширила область

Еду начали развозить еще в двух районах.

Роботодоставка в Казани расширила область

Автор фото: ИД «Вечерняя Казань»

В Вахитовском и Ново-Савиновском районах Казани появились роботы-доставщики. «Яндекс» подключил к рободоставке уже шестой даркстор «Лавки» в городе. За это не нужно доплачивать, выбрать такую доставку можно в приложении сервисов. В будущем география распространится и на другие районы.

Роботы возят еду из ресторанов по улицам Карла Маркса, Горького, Бутлерова и Марселя Салимжанова. Рободоставка продуктов из «Лавки» в этом районе работает уже с декабря 2025 года — к ней подключены дарксторы на улицах Маяковского и Спартаковской.

В Ново-Савиновском районе доставка блюд из ресторанов работает между улицами Гагарина, Декабристов, Амирхана и проспектом Ямашева. Рободоставка из дарксторов «Лавки» здесь работает при заказе в окрестностях улиц Фатыха Амирхана и Маршала Чуйкова, а также на улице Четаева. В Советском районе можно заказать рободоставку по улице Шуртыгина.

Как говорит директор по продукту роботов-доставщиков «Яндекса» Марина Перескокова, у каждого робота-доставщика есть набор дополняющих друг друга сенсоров. Лидар различает объекты на больших расстояниях, в любую погоду и время суток. Камеры распознают знаки и сигналы светофора, а ультразвуковые датчики страхуют на близких дистанциях.

Ранее сообщалось, что власти Казани замедлят курьеров-доставщиков. Для создания новых правил в мэрии учли опыт, наработанный при взаимодействии с операторами аренды электросамокатов. Новые требования затронут не только сам транспорт, но и внешний вид доставщиков.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В «Бахетле» нашли почти 9000 литров просроченного пива, сидра и медовухи

Росалкогольтабакконтроль трижды находил напитки с истёкшим сроком, но магазин всё отрицает.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Выпускники 2026 года получат право пересдать ЕГЭ по трём предметам

Школьники смогут повторно сдать русский, математику и один предмет по выбору.

РИА Новости
Атака Киева на Ростовскую область носит террористический характер – Путин

Речь идет об ударе по региональному центру организации воздушного движения.

Mash
Украинский БПЛА врезался в жилой дом в Перми

Жильцы продолжают слышать звуки работы ПВО в нескольких районах.

kznpbstin.ru
Няня, обезглавившая девочку-инвалида, находится в психбольнице в Казани

Уроженка Узбекистана убила ребенка, подожгла квартиру и пошла к метро, размахивая головой подопечной.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Низкое качество ИЖС в Казани удерживает цены на дома ниже, чем на квартиры

В отличие от большинства мегаполисов, купить частный дом в пригороде или черте Казани дешевле, чем трехкомнатную квартиру на вторичном рынке. Эксперты считают, что спрос на квартиры выше из-за дороговизны обслуживания и отсутствия удобств.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Илья Кузьминых: «Настроения инвесторов будет определять геополитика»
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.