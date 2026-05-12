Роботодоставка в Казани расширила область
Еду начали развозить еще в двух районах.
В Вахитовском и Ново-Савиновском районах Казани появились роботы-доставщики. «Яндекс» подключил к рободоставке уже шестой даркстор «Лавки» в городе. За это не нужно доплачивать, выбрать такую доставку можно в приложении сервисов. В будущем география распространится и на другие районы.
Роботы возят еду из ресторанов по улицам Карла Маркса, Горького, Бутлерова и Марселя Салимжанова. Рободоставка продуктов из «Лавки» в этом районе работает уже с декабря 2025 года — к ней подключены дарксторы на улицах Маяковского и Спартаковской.
В Ново-Савиновском районе доставка блюд из ресторанов работает между улицами Гагарина, Декабристов, Амирхана и проспектом Ямашева. Рободоставка из дарксторов «Лавки» здесь работает при заказе в окрестностях улиц Фатыха Амирхана и Маршала Чуйкова, а также на улице Четаева. В Советском районе можно заказать рободоставку по улице Шуртыгина.
Как говорит директор по продукту роботов-доставщиков «Яндекса» Марина Перескокова, у каждого робота-доставщика есть набор дополняющих друг друга сенсоров. Лидар различает объекты на больших расстояниях, в любую погоду и время суток. Камеры распознают знаки и сигналы светофора, а ультразвуковые датчики страхуют на близких дистанциях.
Ранее сообщалось, что власти Казани замедлят курьеров-доставщиков. Для создания новых правил в мэрии учли опыт, наработанный при взаимодействии с операторами аренды электросамокатов. Новые требования затронут не только сам транспорт, но и внешний вид доставщиков.
В отличие от большинства мегаполисов, купить частный дом в пригороде или черте Казани дешевле, чем трехкомнатную квартиру на вторичном рынке. Эксперты считают, что спрос на квартиры выше из-за дороговизны обслуживания и отсутствия удобств.