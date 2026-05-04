4 мая 12:58
Дилия Мингазова

Пишет лонгриды, репортажи и новости преимущественно на социальную тематику (благотворительность, инклюзия, истории людей). Готовит материалы и об экологии, информационных технологиях, городской среде и туризме. Училась по направлению «Мультимедийная журналистика» в КФУ.

Власти Казани замедлят курьеров-доставщиков

Беспорядочная езда остается серьезной проблемой, считают в мэрии.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Казани готовят новые правила передвижения для курьеров на средствах индивидуальной мобильности (СИМ), сообщил на деловом понедельнике замруководителя казанского исполкома Ильдар Шакиров.

- Серьезной проблемой остаются курьеры служб доставки - их беспорядочная езда приводит к серьезным ДТП, - отметил Шакиров.

Например, в январе этого года на дороге погиб курьер, который пересекал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

Для создания новых правил в мэрии учли опыт, наработанный при взаимодействии с операторами аренды электросамокатов. Новые требования затронут не только сам транспорт, но и внешний вид доставщиков. Власти хотят регламентировать форменную одежду курьеров, тип транспорта, вид термосумок и оснащение электровелосипедов.

Но главным нововведением станут сами электровелосипеды – на них установят IoT-модули. Такая техника будет ограничивать их скорость в принудительном порядке. Кроме того, в «замедленных зонах» она будет сбрасывать скорость.

Ранее мы также писали, что Казань готовит новые нормы для курьеров на фоне роста популярности доставки. Мэр Ильсур Метшин поручил ввести специальные ограничения, которые планируют запустить уже этой весной. Курьеры рассказали, что делают сами сервисы для безопасности.

