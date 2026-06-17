Насыщенная программа IХ форума «Науруз» привлекла более 300 участников со всей страны. Мероприятие «закипело» с первых минут открытия – занятия начались без раскачки после краткой церемонии открытия в Доме актера им. М. Салимжанова.

Автор фото: ТГАТ им. Г.Камала

Художественный руководитель «Науруза» Фарид Бикчантаев (главный режиссер ТГАТ им. Г. Камала, председатель СТД РТ) собрал в столице Татарстана несколько десятков ведущих специалистов театрального искусства и менеджмента России. Жаждущие новых знаний и опыта участники приехали в Казань из Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода, Оренбурга, Барнаула, Уфы, Нижнекамска, Набережных Челнов и других городов.

«Вспомнить все» по-бикчантаевски

Занятия форума, который продлится по 20 июня, проходят в залах Камаловского театра, «Экияте», комплексе «Шарык клубы» и в Доме актера. Запись на каждый тренинг, мастер-класс, лекцию – «под завязку». Для участников форума пройдут мастер-классы по актерскому мастерству, сценической речи, пластике, режиссуре, искусству актера и режиссера театра кукол, сценографии, менеджменту и PR, художественно-постановочной части и театральной критике. Автор публикации не поленилась подсчитать количество событий, указанных в программе «Науруз» – их 86! График работы – с 11:00 и до позднего вечера.

- Для меня наш образовательный форум «Науруз» – это способ «вспомнить все», то есть напомнить самим себе какие-то очень важные фундаментальные, базовые вещи, а еще возможность открыть то, что мы знали, но по каким-то причинам подзабыли, – немногословно отметил в своем приветствии к форумчанам Фарид Бикчантаев. – Поэтому поздравляю каждого из вас со встречей с самим собой!

Автор фото: ТГАТ им. Г. Камала

Также выступили режиссер Сергей Потапов (Якутия), режиссер и хореограф Сергей Землянский (Москва), театровед, театральный критик Екатерина Морозова (ГИТИС, Москва), режиссер Татьяна Тарасова (ГИТИС, Москва).

- В этом году форум «Науруз» особенный, отчасти потому, что Казань в 2026-м стала культурной столицей исламского мира, – отметил на церемонии открытия фестиваля-форума заместитель министра культуры Татарстана Ленар Хакимзянов. – Уверен, эта тема отразится в работе фестиваля.

В завершение одному из педагогов форума под ошеломительные аплодисменты вручили роскошный букет. Но не дамам, как вы могли бы подумать, а… режиссеру-хореографу, основателю направления «Новая пластическая драма» (wordless) Сергею Землянскому. В день начала работы форума у него «случился» день рождения. Создателю беспрецедентного пока что для татарской сцены пластического музыкального спектакля «Ашик-Кериб» на Камаловской сцене (апрельская премьера, на которую ломится вся Казань), 15 июня исполнилось 46 лет. На форуме у Землянского очень плотный график: каждый день фестиваля он проводит по два интенсивных мастер-класса, и к этому мастеру очередь стояла с первого же дня сбора заявок.

Автор фото: ТГАТ им. Г. Камала

Землянский о своих «адептах» и киносъемках

После завершения официального ритуала открытия редактор отдела культуры «Вечерней Казани» задала Сергею Юрьевичу несколько вопросов.

- Сергей Юрьевич, вы впервые принимаете участие в «Наурузе»?

- Да, и я благодарен за доверие и приглашение. Очень рад вновь оказаться в Казани, Татарстане.

- После обмена мнениями с участвовавшими в «Ашик-Керибе» актерами я поняла, что камаловцы в определенной степени стали чуть ли не адептами вашей режиссерской философии. Вы сами как объясняете феномен, когда драматические артисты становятся приверженцами стиля «театр без слов»?

- Готового ответа нет, но, мне кажется, что здесь своего рода вызов для артиста. Представьте, человек учился работать в классическом театре, и вдруг у него отнимают главный инструмент – речь. И ему нужно драматургию, эмоции, действия передать с помощью своего тела, то есть теми инструментами, которыми ты владеешь как артист. Ну, либо не умеешь. И как только артист понимает, что у него получается, и он может действовать, рассказывать, переживать и вызывать определенную эмоцию у зрителя (без слов), в этом есть определенная победа прежде всего для самого артиста. Момент победы на профессиональном и осознанном уровне. Такое состояние подкупает актера, и он как минимум становится благодарным.

- Я и говорю – становится адептом. Поставленный вами в Казани спектакль «Ашик- Кериб» по восточной сказке, записанной Михаилом Лермонтовым, в вашей карьере, можно сказать, юбилейный – двадцать пятый по счету. Над чем вы сейчас работаете?

- У меня пока перерыв. Поэтому с удовольствием принял приглашение поработать на «Наурузе».

Автор фото: ТГАТ им. Г. Камала Автор фото: ТГАТ им. Г. Камала Автор фото: ТГАТ им. Г. Камала

- Сергей Юрьевич, буквально каждый ваш спектакль хочется посмотреть, но не все же могут это сделать. А люди мечтают увидеть и «Муху-Цокотуху», и «Ревизора», и «Женитьбу», и «Арбенин. Маскарад без слов»! Вы задумывались о киносъемках своих постановок?

- Мне кажется, очень сложно снять пластический спектакль, чтобы не пропустить заложенные в нем множественные нюансы. Тут нужна специальная съемка и обязательно кинорежиссер, который все учтет и сделает правильный монтаж. Если же снимать один общий план, то здесь это не работает.

- Но есть проект телеканала «Культура» – «Театр плюс кино»!

- В театре имени Вахтангова я поставил «Мертвые души» с Марией Ароновой, и его как раз сняли для этого проекта. Премьера киноверсии прошла в кинотеатре «Октябрь», и мне не очень понравилась эта видеоредакция. В гонке за крупными планами, как я считаю, были упущены многие важные моменты, которые знал я как постановщик.

А с ведущей на форуме секцию «Театральная критика и работа литературной части театра» кандидатом искусствоведения, экспертом «Золотой маски», старшим научным сотрудником Государственного института искусствознания, педагогом Высшей школы деятелей сценического искусства «Школа Г.Г. Дадамяна» Екатериной Морозовой мы обсудили вопрос профессиональной этики:

- Зачастую в местных (региональных) изданиях под видом аналитики и рецензий травят какого-то режиссера или даже сам театр. Как защищать свою репутацию творческому коллективу от желчной и несправедливой оценки?

- Вы затронули очень острый вопрос. Первое: кто конкретно пишет? В каждой области (журналистика или театроведение) существует понятие человеческой и профессиональной этики, которую необходимо соблюдать. Важно, как ты пишешь, формулируешь и чем аргументируешь свои выводы. Если говорить о профессиональных театральных критиках, то мы прежде всего призваны анализировать, а не ставить оценку. Другое дело, когда социум, который интересуется процессами в театре, может выносить на обсуждение свои выводы. Но в принципе слово «травить» не приспосабливаемо ни к театру, ни вообще к культуре! Потому что мы все здесь, включая участников театрально-образовательного форума «Науруз», – для созидания. А театральные критики – они исключительно для вспоможения. Знаете, я очень рада, что в моей секции много представителей из Татарстана.

Хедлайнерами вместо Ирана и Марокко стали Бикчантаев и Заббаров

Хедлайнерами культурной программы образовательного форума должны были стать зарубежные труппы из Малайзии, Ирана и Марокко. Иран не смог приехать в силу объективных обстоятельств, не повезло с визами и марокканцам. Слава небесам, до столицы РТ добрались представители Национальной академии искусств, культуры и наследия Малайзии (Aswara). Два вечера подряд их спектакль «Макбет» собирает аншлаги в Казани.

Автор фото: ТГАТ им. Г. Камала Автор фото: ТГАТ им. Г. Камала Автор фото: ТГАТ им. Г. Камала

Интерес публики оправдан: в спектакле использован межкультурный подход, при этом он создан в современной трактовке и через призму исламского мировоззрения. Другими словами, постановка представляет синтез малайской театральной формы рандай (корни ее в Индонезии) с шекспировской классикой, а ее сюжет повествует о воине Макбете, узнавшем от ведьмы пророчество о своем восхождении на трон. Охваченная жаждой власти его жена, леди Макбет, подталкивает его к заговору и убийству гостящего у них короля. Однако последствия злодеяния неминуемы: на супругов обрушилась лавина роковых последствий. Зал оказал гостям из Малайзии необыкновенно горячий прием, успех повторился и на второй день.

Поскольку визит других зарубежных театров по независящим от устроителей форума обстоятельствам сорвался, то 17 июня в рамках форума в театре им. Тинчурина (ул. Татарстан, 1) будет показан спектакль «Вперед за мечтой» Айдара Заббарова, а 18 июня там же – «Кукуруза души моей» Фарида Бикчантаева (в мае «Кукуруза…» участвовала и получила на театральном фестивале в Венгрии великолепные отзывы критиков и восторженную реакцию публики).

Организаторами и партнерами IХ Международного театрально-образовательного фестиваля-форума «Науруз» выступают министерство культуры РТ, ТГАТ им. Г. Камала, Институт филологии и межкультурной коммуникации (КФУ), Союз театральных деятелей РТ, Театральное училище, Театр им. К. Тинчурина, Театр им. Г. Кариева, «Шарык клубы».