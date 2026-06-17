Международный фестиваль кукольных театров «Шомбай-фест» собрал на сцене театра кукол «Экият» лучшие коллективы страны, а также из Республики Сербской, Республики Мали и Казахстана. За пять дней увидим тринадцать постановок.

Автор фото: пресс-служба театра «Экият»

После церемонии открытия фестиваля 17 июня жюри и зрителям свои спектакли представят театры Саранска («Зимние чудеса») и Санкт-Петербурга («Тараканище»). На следующий день, 18 июня, на сцене Татарского государственного академического театра кукол «Экият» выступят театры из Сербии («Забытая история») и Казахстана («Ортеке»), а также из Республики Башкортостан («Тьма египетская»).

Афиша третьего фестивального дня: «Я родился завтра. Защитник» (Набережные Челны), «Письмо другу» (Курск, обратите внимание – этот показ пройдет в Универсальном зале Камаловского театра). К сожалению, из конкурсной программы выпал Донецкий театр кукол (мы ждали его с постановкой «Под звуки канонады»), и тому есть объективные причины – обстановка в регионе сейчас сложная, передвижение транспорта небезопасно, и потому правительство и министерство культуры ДНР приняли единственно верное решение - не рисковать жизнями артистов.

Не менее плотный график у фестиваля в субботу 20 июня: «Миргачан или тайна Тунгусского метеорита» (Благовещенск, Амурский театр, в 11:00), три показа «Паустовский – детям» (Москва) в 11:00, 13:00 и 17:00 и «Сказки Поднебесной» (Белгород) - в 19:00.

Автор фото: пресс-служба театра «Экият»

На финал - воскресенье 21 июня - тоже «ударное» расписание. Во-первых, спектакль с возрастным цензом 6+ на французском языке с синхронным переводом на русский «Маленький Сиу» кукольного театра Sogolon (город Бамако, Республика Мали). Его покажут в 11:00 и 13:00. Также дважды (в 11:00 и 13:30) Кировский областной театр кукол им. А.Н. Афанасьева представит сказку о бумажном самолетике «Ястребок мой».

Ну, а дальше – заседание жюри и вынесение его вердикта на церемонии закрытия фестиваля, которая пройдет в 19:00.

Оценивать мастерство участников предстоит авторитетному жюри, в состав которого вошли российский театральный режиссер и продюсер Давид Бурман; театровед, театральный критик, заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан Дина Давлетшина; театральный критик Нияз Игламов; театральный и музыкальный критик, кандидат искусствоведения, заместитель главного редактора журнала «Театральная афиша столицы» Ольга Романцова, а также режиссер, педагог, доцент кафедры режиссуры и актерского мастерства театра кукол РГИСИ Александр Стависский.

Эксперты определят победителей в номинациях «Лучший спектакль», «Лучшая режиссерская работа», «Лучшая актерская работа», «Лучшая актерская работа второго плана», «Лучшая работа художника», «Лучшее музыкальное оформление спектакля» и «Новация фестиваля».

Традиционно на фестивале вручат специальную премию культурных обозревателей Казани. В состав журналистского жюри вошли Дмитрий Пивоваров, Дмитрий Туманов, Айрат Бик-Булатов, Елена Шевченко, Рузиля Мухаметова, Ольга Юхновская, Эльвира Садреева и Жамиль Салимгареев. Им предстоит выбрать лучший театр среди участников фестиваля.

Автор фото: пресс-служба театра «Экият»

Обращаем внимание потенциальных зрителей на то, что в «Шомбай фест» участвуют спектакли-номинанты на главную национальную российскую премию в области театрального искусства «Золотая маска»: это «Тараканище», «Ястребок» и «Тьма египетская» (создан по циклу рассказов Михаила Булгакова «Записки юного врача»).

Вне конкурсной программы «Шомбай фест» (19 июня) состоится показ спектакля «Материнское поле» в постановке худрука театра «Экият». В этом году спектакль также претендует на главную национальную премию в области театра «Золотая маска» (сезон 2024/2025), и он – единственный номинант из Татарстана. Торжественная церемония вручения наград XXII сезона фестиваля и премии, проводимой СТД России, состоится в Омске 20 июня. Так что Ильгиз Зайниев еще успеет вернуться к последнему дню казанского фестиваля, и общественность из первых, как говорится, рук узнает новости. Но мы, казанцы, болеем за Зайниева и ждем возвращения его и команды создателей «Материнского поля» с четвертой «маской» (предыдущие три «Экият» получил за спектакль «Авиатор» в 2024 году).

Автор фото: пресс-служба театра «Экият»

Но даже если удача на этот раз не улыбнется… У театра куколь «Экият» есть еще две роскошные постановки, которые смело можно выдвигать на «Золотую маску» в следующем году. Это веселый, музыкальный и невероятно нежный «Шурале» (премьера состоялась 26 апреля в день 140-летия поэта Габдуллы Тукая) и «Табор уходит в небо» (на основе повести Горького, которая в свое время легла в основу сценария одноименного фильма Эмиля Лотяну). Этот спектакль был представлен Зайниевым всего десять дней назад в рамках прошедшего недавно в Казани фестиваля искусств «Горький+». Как стало известно «Вечерней Казани», в конце августа эту новаторскую постановку, в которой задействованы пять видов кукол и использованы кинематографические приемы, увидят зрители «Горький+» в Москве.

Автор фото: пресс-служба театра «Экият»

Для справки. Международный фестиваль театров кукол «Шомбай-фест» создан по инициативе министерства культуры Республики Татарстан и Татарского государственного театра кукол «Экият» и впервые прошел в Казани в 2013 году. Следующие смотры кукольных коллективов проходили в 2016, 2019, 2022, 2024 годах. За это время в фестивале приняли участие более 80 театров кукол Российской Федерации, а также ближнего и дальнего зарубежья. Фестиваль «Шомбай-фест» открыт для зрителей любых возрастов, кто хочет ближе познакомиться с магическим искусством театра кукол.