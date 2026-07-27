Концерты пройдут 2 августа в рамках проекта «Вдохновленные Татарстаном».

Автор фото: Казанский Кремль / соцсети

Опять поем и пляшем, товарищи! Жители и гости столицы республики 2 августа могут принять участие в мастер-классах, а также увидят выступления творческих коллективов. Их покажут в рамках летнего сезона фестиваля городских событий «Күрше». Он проводится Институтом развития городов РТ при поддержке раиса республики Рустама Минниханова.

В программе: фольклорно-этнографический ансамбль «Сорнай» (14:00), русский народный ансамбль «Каравон» (15:00) и тюрко-татарская этно-группа «Риваять» (16:00). Возрастной ценз для зрителей начинается от трех лет. Так что смело идите семьями.

Автор фото: Казанский Кремль / соцсети

Коллектив «Сорнай» уникален тем, что татарские песни и пляски исполняются под сопровождение забытых ныне народных инструментов сорнай, кубыз, саз, домра, зурна, кылкобыз, волынка, госля-кусля и других, популяризируя обрядовые традиции татар. Ансамбль известен далеко за пределами Татарстана. Первый состав артистов был собран в 1983 году, с тех пор коллектив сформировал настоящее сокровище – в его репертуаре звучат малоизвестные или редко исполняемые песни казанских, сибирских, крымских, нижегородских, пензенских татар, крещенных татар, татар, живущих в Башкортостане, Турции, Румынии.

Автор фото: Казанский Кремль / соцсети Автор фото: Казанский Кремль / соцсети

Не нуждается в особом представлении и фольклорный коллектив «Каравон» из села Никольское Лаишевского района Татарстана, где проходит известный на всю Россию народный обрядовый праздник и одноименный фестиваль русского фольклора «Каравон». Ансамбль сформировался в 1988 году из самодеятельных артистов. В его репертуаре обрядовые, лирические и плясовые народные песни. Каждый его выход на сцену – истинный праздник для ценителей традиционной русской культуры.

Не назовешь новичками и этно-группу «Риваять», ведь она существует на сцене с 2011 года. Название с татарского переводится как «Предание», то есть то, что передается из уст в уста: культура, традиции, духовные ценности народа. Группа состоит из профессиональных музыкантов, вокалистов и танцовщиков. В репертуаре фольклорные напевы, этнические композиции, а еще «Риваятъ» известен тем, что развивает этнокараоке!

Автор фото: Казанский Кремль / соцсети Автор фото: Казанский Кремль / соцсети

Забегая вперед, сообщаем: 1 сентября в 16:00 в рамках того же проекта «Вдохновленные Татарстаном» состоится показ спектакля «Габдулла – свет» (12+) Казанского татарского государственного театра юного зрителя имени Габдуллы Кариева с синхронным переводом на русский язык. Об этом сообщает пресс-служба музея-заповедника «Казанский Кремль».

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