В Казани обсудили организацию Дней татарского кино в Африке
Речь на встрече шла также об африканских фильмах на фестивале «Алтын Минбар».
Дни татарского кино могут быть организованы на африканском континенте. Их организацию в Буркина-Фасо обсудили в Казани на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Буркина-Фасо в Российской Федерации Аристидом Рапугдондба Людовиком Тапсоба, прибывшим в столицу Татарстана с рабочей поездкой.
Во время встречи посла с исполнительным директором Казанского международного кинофестиваля «Алтын Минбар» Миляушей Айтугановой рассматривались вопросы расширения числа африканских фильмов на фестивале «Алтын Минбар» и совместные обмены и культурные мероприятия, в том числе Дни татарского кино в Африке.
Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в развитии кинематографических и культурных связей для народной дипломатии и творческого обмена между Татарстаном, Россией и странами африканского континента, сообщается на сайте Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир».
Ранее сообщалось, что последним из казанских собратьев закрыл творческий сезон Татарский театр оперы и балета. Труппа официально в отпуске с 23 июля. В сентябре к 70-летию здания театрального дворца презентуют альбом «Казанская опера. 150 лет».
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