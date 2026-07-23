Культура
23 июля 23:37
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

В Казани обсудили организацию Дней татарского кино в Африке

Речь на встрече шла также об африканских фильмах на фестивале «Алтын Минбар».

В Казани обсудили организацию Дней татарского кино в Африке

Автор фото: Стратегическая группа «Россия – Исламский мир»

Дни татарского кино могут быть организованы на африканском континенте. Их организацию в Буркина-Фасо обсудили в Казани на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Буркина-Фасо в Российской Федерации Аристидом Рапугдондба Людовиком Тапсоба, прибывшим в столицу Татарстана с рабочей поездкой.  

Во время встречи посла с исполнительным директором Казанского международного кинофестиваля «Алтын Минбар» Миляушей Айтугановой рассматривались вопросы  расширения числа африканских фильмов на фестивале «Алтын Минбар» и совместные обмены и культурные мероприятия, в том числе Дни татарского кино в Африке.  

Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в развитии кинематографических и культурных связей для народной дипломатии и  творческого обмена между Татарстаном, Россией и странами африканского континента, сообщается на сайте Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир».

Ранее сообщалось, что последним из казанских собратьев закрыл творческий сезон Татарский театр оперы и балета. Труппа официально в отпуске с 23 июля. В сентябре к 70-летию здания театрального дворца презентуют альбом «Казанская опера. 150 лет».

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В районе Татарстана, где расположены склады Wildberries и OZON, сбили БПЛА

Жители одного из районов республики услышали громкий взрыв.

Управление Россельхознадзора по РТ
Фермер в Татарстане при строительстве пруда свалил грунт на соседний участок

Собственник сельхозземли пожаловался.

прокуратура РТ
Водитель в Татарстане отрицает вину за смерть ребенка, который разбился о столбы

На отца погибшего на самокате подростка заводят дело о вовлечении несовершеннолетнего в систематическое распитие алкоголя.

соцсети
Отец и 11-летний сын сорвались на Эльбрусе после обрыва троса

Ребёнок погиб, мужчина ждёт спасателей с переломанными ногами на высоте 4500 метров.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Москва пережила одну из самых крупнейших за несколько лет атак БПЛА за ночь

Собянин сообщил, что 85 дронов сбили прямо на подлёте к столице.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Топ застройщиков Казани: честный рейтинг

Рынок недвижимости столицы Татарстана переживает тектонический сдвиг. В регион зашли мощные федеральные игроки — «Самолет», «ФСК Регион» и «ГК ТОЧНО». Изменит ли битва девелоперов качество жилья в столице?

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
На рынке труда в Татарстане усиливается неравенство доходов
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Акции компаний из Татарстана падают в цене, но покупать их становится выгоднее
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Недоступность семейной ипотеки для широких масс не приблизит ренессанс рыночной
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.