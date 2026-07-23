Речь на встрече шла также об африканских фильмах на фестивале «Алтын Минбар».

Автор фото: Стратегическая группа «Россия – Исламский мир»

Дни татарского кино могут быть организованы на африканском континенте. Их организацию в Буркина-Фасо обсудили в Казани на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Буркина-Фасо в Российской Федерации Аристидом Рапугдондба Людовиком Тапсоба, прибывшим в столицу Татарстана с рабочей поездкой.

Во время встречи посла с исполнительным директором Казанского международного кинофестиваля «Алтын Минбар» Миляушей Айтугановой рассматривались вопросы расширения числа африканских фильмов на фестивале «Алтын Минбар» и совместные обмены и культурные мероприятия, в том числе Дни татарского кино в Африке.

Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в развитии кинематографических и культурных связей для народной дипломатии и творческого обмена между Татарстаном, Россией и странами африканского континента, сообщается на сайте Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир».

Ранее сообщалось, что последним из казанских собратьев закрыл творческий сезон Татарский театр оперы и балета. Труппа официально в отпуске с 23 июля. В сентябре к 70-летию здания театрального дворца презентуют альбом «Казанская опера. 150 лет».

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