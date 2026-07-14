Завмузыкальной частью филармонии имени Тукая стал заслуженным артистом России
Почётное звание получил Фердинанд Салахов.
Заведующему музыкальной частью Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая Фердинанду Салахову присвоено звание «Заслуженный артист Российской Федерации». Почётное звание присвоено указом президента России Владимиром Путиным.
Салахов известен многолетней работой в главной концертной организации республики, где он отвечает за музыкальное сопровождение программ и выступлений.
Ранее мы писали, что Путин наградил главу Минцифры Татарстана Илью Начвина, руководителя агентства инвестразвития Талию Минуллину и татарстанских нефтяников. Российский лидер вручил медали и награды.
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