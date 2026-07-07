Звезда «Рабыни Изауры» и Орнелла Мути станут лицами форума в Казани
Луселия Сантос снимет фильм о татарстанских пекарях, а Орнелла Мути запишет приветствие.
В Казани с 8 по 10 июля пройдёт международный форум потребительской кооперации, и его амбассадорами выбрали двух легендарных актрис — бразильянку Луселию Сантос и итальянку Орнеллу Мути. Об этом рассказала ректор Российского университета кооперации Алсу Набиева.
Луселия Сантос, знакомая зрителям по роли в «Рабыне Изауре», не просто приедет, а снимает фильм о двух семьях из Татарстана. Одна — целая династия кооператоров из Камско-Устьинского района, другая — молодая студенческая семья из Сабинского района. Актриса уже посмотрела, как пекут хлеб и работают автолавки, а готовую картину покажут на пленарном заседании форума и выложат на сайте Центросоюза России.
Орнелла Мути, звезда «Укрощения строптивого», приехать лично не сможет, но записала видеообращение от итальянских кооператоров, которое прозвучит на форуме.
Ранее мы писали, что о своем желании снять фильм в столице Татарстана Сантус заявила в во время экономического форума «Россия — Исламский мир». Во время визита в рамках форума актриса также побывала на Голубых озерах, где искупалась.
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