Луселия Сантос снимет фильм о татарстанских пекарях, а Орнелла Мути запишет приветствие.

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В Казани с 8 по 10 июля пройдёт международный форум потребительской кооперации, и его амбассадорами выбрали двух легендарных актрис — бразильянку Луселию Сантос и итальянку Орнеллу Мути. Об этом рассказала ректор Российского университета кооперации Алсу Набиева.

Луселия Сантос, знакомая зрителям по роли в «Рабыне Изауре», не просто приедет, а снимает фильм о двух семьях из Татарстана. Одна — целая династия кооператоров из Камско-Устьинского района, другая — молодая студенческая семья из Сабинского района. Актриса уже посмотрела, как пекут хлеб и работают автолавки, а готовую картину покажут на пленарном заседании форума и выложат на сайте Центросоюза России.

Орнелла Мути, звезда «Укрощения строптивого», приехать лично не сможет, но записала видеообращение от итальянских кооператоров, которое прозвучит на форуме.

Ранее мы писали, что о своем желании снять фильм в столице Татарстана Сантус заявила в во время экономического форума «Россия — Исламский мир». Во время визита в рамках форума актриса также побывала на Голубых озерах, где искупалась.

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