Спектакль «Тукай» уличного театра бесплатно покажут в Казанском кремле.

Автор фото: уличный театр «Легкие крылья»

Представление состоится 5 июля (начало в 17:00) во дворе Присутственных мест музея-заповедника «Казанский Кремль» в рамках летнего сезона фестиваля городских событий «Күрше».

Премьера вдохновленной дневниками Габдуллы Тукая постановки Альметьевского уличного театра «Легкие крылья» состоялась в дни празднования 140-летия со дня рождения великого татарского поэта в апреле 2026 года, и ее восторженно приняли зрители. Создатели стремились показать Тукая не только классиком татарской литературы, но и человеком непростой судьбы, чье сиротское детство и связанные с ним переживания отразились в его творчестве.

Спектакль «Тукай» станет одним из событий цикла мероприятий проекта «Вдохновленные Татарстаном», который стал победителем конкурсного отбора летнего сезона фестиваля «Күрше». Запланировано еще два мероприятия, посвященных богатому культурному наследию и литературным традициям Татарстана. Записывайте, чтобы не забыть: 2 августа пройдут выступления творческих коллективов и мастер-классы, а 1 сентября - показ спектакля «Габдулла – свет» казанского Татарского государственного театра юного зрителя имени Габдуллы Кариева с синхронным переводом на русский язык.

Автор фото: уличный театр «Легкие крылья»

Фестиваль городских событий «Күрше» реализуется Институтом развития городов РТ при поддержке главы Татарстана и объединяет инициативных жителей, некоммерческие организации и госучреждения, которые создают события на открытом воздухе. В программу входят концерты, фестивали, выставки, уличные спектакли, экскурсии, мастер-классы, а также спортивные и семейные мероприятия. Проект «Вдохновленные Татарстаном» представляет цикл спектаклей и мастер-классов, посвященных культурному наследию и литературным традициям республики. В основе постановок – произведения Тукая и Кариева, чьи судьбы и творчество неразрывно связаны с историей нашего края.

Альметьевский театр «Легкие крылья» — первый уличный профессиональный театр в Республике Татарстан — создан благотворительным фондом «Татнефть» в 2017 году. Труппа развивается в таких жанрах, как клоунада, театр маски, театр на ходулях, пантомима. Театр «Легкие крылья» участвовал в международных театральных фестивалях «High Fest» в Азербайджане и «Фаджр» в Иране, «Науруз» в Казани, а также российских фестивалях уличных театров в Санкт-Петербурге, Самаре, Уфе, Ямале, Геленджике, Перчи, Ереване и т.д. Широкая гастрольная деятельность простирается от Ямала до Крыма. В 2026 году коллектив получил республиканскую театральную премию «Тантана». «Легкие крылья» — организатор Всероссийского фестиваля уличных театров в Альметьевске.

Автор фото: уличный театр «Легкие крылья»

И вот на заметку гастрольный график «Легких крыльев» на июль (помимо показа 5 июля): спектакль «Маяк» (Уличный театральный фестиваль, Казанский Кремль, возле мечети Кул-Шариф, 11 июля, 21:00); спектакль «Этно» (12 июля, 20:30, Казань, парк «Черное озеро»); 18 и 19 июля – «Тукай» (в рамках международного фестиваля «Легкие крылья», Альметьевск, каскад прудов, локация «парковка»); 19 июля – «Тундырма» (Альметьевск, каскад прудов). Затем театр отправится в Санкт-Петербург, где 25 и 26 июля на международном фестивале уличных театров «Елагин парк» покажет свои спектакли «Восточный экспресс» и «Маяк».

Ранее мы писали о том, что труппа Качаловского театра ушла в отпуск, показав в финале 235-го сезона роскошную постановку «Любовь к трем апельсинам». Подводим итоги, раскрываем планы театра. Впереди премьеры и - настоящая свадьба! Обо всем по порядку - в материале.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.