Культура
3 июля 10:44
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Танец «Веревочка», исполненный школьниками из Татарстана, покоряет соцсети

Один из роликов набрал 3,5 миллиона просмотров.

Танец «Веревочка», исполненный школьниками из Татарстана, покоряет соцсети

Автор фото: скриншот видео (обработано с помощью ИИ)

Видео с народным марийским танцем «Веревочка», или «Кандыра», стал популярен в России, а также в Канаде, Норвегии и Швейцарии. Об этом пишет издание «Родина».

Танец исполняют на всех праздниках и дискотеках школьники из села Нижнее Кучуково в Татарстане. В этой школе учатся дети из разных многонациональных семей. Несколько лет назад педагог выложила в соцсети первый ролик, как дети на школьной дискотеке под песню Михаила Веселова исполняют марийский танец «Веревочка». Ролик набрал 3,5 миллиона просмотров.

На записи видно, как девочки и мальчики быстро двигаются и перестраиваются под музыку, активно притоптывая в такт и попадая в ритм.

Источник: соцсети

Ранее сообщалось, что на Сабантуе в Мирном раздали 1,5 тысячи порций чак-чака. Гигантское угощение весом 150 килограммов приготовили вручную на Васильевском хлебозаводе.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Китай хочет инвестировать в сельское хозяйство Татарстана

В частности, страну-партнера интересует сфера роботизации фермерства.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Депутаты призвали отменить повышение тарифов ЖКХ в октябре

В Госдуме рассмотрят введение запрета на повышение стоимости ЖКУ чаще, чем раз в год.

скриншот видео
При получении взятки задержан заместитель военкома Альметьевского района

Возбуждено уголовное дело.

Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
Бывшего зампрокурора Казани Гумера Нафиева приговорили к 7 годам «строгача»

Экс-представитель надзорного ведомства признан виновным в получении взятки.

соцсети
Водоканал Казани опроверг причастность к мощному прорыву трубы на Чистопольской

По словам очевидцев, «фонтан» высотой в несколько этажей выбил окна в соседних домах.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Акции компаний из Татарстана падают в цене, но покупать их становится выгоднее

Индекс Мосбиржи обновляет многолетние минимумы. Ситуация затронула и татарстанских эмитентов: их бумаги просели на 14-40% с начала года. Однако покупка некоторых акций оправдает себя на долгосрочном горизонте, считают эксперты.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Недоступность семейной ипотеки для широких масс не приблизит ренессанс рыночной
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Продуктовый ретейл подстраивается под экономных покупателей
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Малый бизнес Татарстана спасает экономику
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.