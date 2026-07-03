Один из роликов набрал 3,5 миллиона просмотров.

Автор фото: скриншот видео (обработано с помощью ИИ)

Видео с народным марийским танцем «Веревочка», или «Кандыра», стал популярен в России, а также в Канаде, Норвегии и Швейцарии. Об этом пишет издание «Родина».

Танец исполняют на всех праздниках и дискотеках школьники из села Нижнее Кучуково в Татарстане. В этой школе учатся дети из разных многонациональных семей. Несколько лет назад педагог выложила в соцсети первый ролик, как дети на школьной дискотеке под песню Михаила Веселова исполняют марийский танец «Веревочка». Ролик набрал 3,5 миллиона просмотров.

На записи видно, как девочки и мальчики быстро двигаются и перестраиваются под музыку, активно притоптывая в такт и попадая в ритм.

Источник: соцсети

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