Фильм приурочен к 90-летию Ильгама Шакирова.

Автор фото: Автор фото: Рашид Муксинов, фото предоставлено командой

Завершились съемки трехсерийного телефильма «Илhам» о легенде татарской эстрады — певце Ильгаме Шакирове, который скончался в 2019 году. Об этом «Вечерней Казани» сообщил продюсер сериала «Илгам» Нияз Сабиров.

Фильм приурочен к 90-летию певца, которого называют «татарским соловьем». Роль Ильгама Шакирова исполнил 39-летний актер Марсель Мусавиров.

Окончание съемочного процесса отметили разбиванием тарелки, рассказал продюсер.

«Несмотря на знойный, дикий холод в декабре, несмотря на жаркий, невозможный, душный летний день, мы благополучно завершили наш кинопроект и смогли постоять погодным испытаниям. И мы справились: традиционно: разбили тарелку в конце съемочного процесса, так как это уже наша традиция, в первую очередь. И вот, обычно же тарелка разбивается в первый съемочный день, когда снимается первый кадр. А у нас, лично у нас, все по другому: чтобы не сглазили, мы разбиваем в конце. Зато это как своя фишка», - заметил Нияз Сабиров.

Источник: «Вечерняя Казань»

Напомним, каждая серия будет идти по 45 минут. Сериал охватит три эпохи: детство Шакирова, семидесятые — расцвет его карьеры, и нулевые. Идея фильма — показать Шакирова в первую очередь не как певца, а как человека: его тяжелое детство, путь к славе и то, что стояло за каждым выходом на сцену. В проекте были заняты более 80 актеров. Кастинг был открытым: приезжали артисты из Москвы, Екатеринбурга, Набережных Челнов и Альметьевска. На главную роль выбрали артиста челнинского татарского драматического театра Марселя Мусавирова - сошлись талант и сильная схожесть с музыкантом. Основных персонажей играют артисты из театров Камала и Тинчурина – среди них Ринат Шамсетдинов, Фанис Зиганшин и другие.

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