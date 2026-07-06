Культура
6 июля 14:28
Автор материала:
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Ольга Юхновская

Казань на три дня станет центром фестиваля уличных театров

Увидим постановки театров из Казани, Москвы, Уфы, Самары, Кстово и Альметьевска. Вход – бесплатный!

Казань на три дня станет центром фестиваля уличных театров

Автор фото: музей-заповедник «Казанский Кремль»

Представления пройдут с 10 по 12 июня в трех локациях: во дворе Присутственных мест музея-заповедник, на площадке у мечети Кул Шариф и в историческом городском саду «Черное озеро». Откроет слет уличных театральных коллективов яркое шествие в сопровождении барабанного шоу «Горький Бит» (старт от «Черного озера» в 19:00). Важно: вход на представления для всех бесплатный. Первым в фестивальном графике стоит перформанс «Ловцы снов», (12+, уличный театр «Пластилиновый дождь», Самара).

Объединившая артистов разных театральных направлений программа фестиваля включила в себя пластические и музыкальные постановки, интерактивные представления, спектакли для всей семьи и творческие мастер-классы (на них следует зарегистрироваться). Каждый найдет мероприятие по душе — от динамичных уличных перформансов до сказочных историй для детей. С подробной программой фестиваля можно ознакомиться на сайте.

Уличный театр — особый вид искусства, который делает спектакль доступным каждому. Здесь нет привычных границ между сценой и зрительным залом, декорациями легко становятся городские пространства, а рядовые граждане и даже прохожие — частью действия. Преимущество уличных постановок в атмосфере живого общения и эмоций.

Автор фото: музей-заповедник «Казанский Кремль»

Автор фото: музей-заповедник «Казанский Кремль»

Фестиваль уличных театров «родился» в Казани в 2025 году, это был проект «Ожившие легенды и сказания», который на ура приняли казанцы и гости столицы Татарстана. В нем приняли участие девять театральных коллективов из регионов присутствия СИБУРа (Казань, Альметьевск, Санкт-Петербург, Москва, Воронеж, Кстово).

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