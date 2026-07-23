Последним из казанских собратьев закрыл творческий сезон Татарский театр оперы и балета. Труппа официально в отпуске с 23 июля. В сентябре к 70-летию здания театрального дворца презентуют альбом «Казанская опера. 150 лет».

Автор фото: ТАГТОиБ им.М.Джалиля

Более 120 тысяч зрителей посетили главный музыкальный театр Республики Татарстан в течение сезона 2025/2026. Кстати, средняя загрузка зала составила 97 процентов. Всего за данный период состоялось 127 спектаклей, два международных фестиваля, шесть открытых репетиций, более десяти лекций и творческих встреч.

Последним спектаклем 152-го сезон ТАГТОиБ им. М. Джалиля стало концертно-сценическое исполнение оперы «Отелло» Дж. Верди. На сцене блистали звезды Мариинского театра Владислав Сулимский (партия Яго), Ахмед Агади (Отелло), Екатерина Гончарова (Дездемона), Роман Широких (Кассио), за дирижерским пультом – любимец казанской публики маэстро Марко Боэми (Италия). Отметим, что концертная версия «Отелло» была подготовлена и исполнена в рамках Шаляпинского фестиваля в феврале этого года. Она не звучала на сцене театра более 30 лет.

Автор фото: ТАГТОиБ им. М. Джалиля

Минувший сезон 2025/2026 ознаменован рядом ярких событий. Театр выпустил две масштабные премьеры – оперу «Свадьба Фигаро» В.А. Моцарта в постановке режиссера Юрия Александрова и балет «Золушка» С.С. Прокофьева в хореографии Надежды Калининой и сценическом оформлении выдающегося современного театрального художника Сергея Новикова.

Гастроли коллектива в Китайской Народной Республике с большим успехом прошли в декабре 2025 – январе 2026 с балетами «Лебединое озеро», «Щелкунчик» и «Дон Кихот». Спектаклям аплодировали зрители в крупнейших городах Китая – 32-милионном Чунцине, Шанхае, Чэнду, Фуяне и Чжоукоу. В апреле 2026-го артисты балетной труппы приняли участие в гала-концерте XXV Международного фестиваля балета Dance Open в Санкт-Петербурге, где исполнили фрагмент из спектакля «Грек Зорба» Микаса Теодоракиса (хореография Леонида Мясина).

Традиционно с аншлагом прошли XLIV Международный оперный фестиваль им. Ф.И. Шаляпина и XXXIX Международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева, участниками которых стали звезды мировой сцены Ольга Бородина, Иван Гынгазов, Владислав Сулимский, Елена Гусева, Ахмед Агади, Михаил Казаков, Светлана Касьян, Оксана Волкова, Рената Шакирова, Тимур Аскеров и другие. В качестве дирижеров фестивальных спектаклей выступили Андрей Аниханов, Василий Валитов, Антон Гришанин, Эйюб Кулиев, Марко Боэми, Нуржан Байбусинов, Иван Худяков-Веденяпин. В рамках фестивалей состоялись обширные образовательно-просветительские программы.

Балет «Лебединое озеро» Петра Чайковского (в постановке В. Васильева, 2025) в марте был удостоен Международной профессиональной музыкальной премии BraVo (номинация «Балет года»). Премию BraVo в номинации «За вклад в мировую культуру» также вручили хореографу-постановщику спектакля – народному артисту СССР Владимиру Васильеву. Лучшим музыкальным спектаклем сезона 2025/2026 в Татарстане в рамках республиканской премии «Тантана» был назван балет «Лебединое озеро»; лауреатами премии стали исполнители главных партий в спектакле Аманда Гомес и Вагнер Карвальо. Кроме того, казанские спектакли «Кармен» и «Лебединое озеро» стали дипломантами премии «Золотая маска», войдя в число 100 лучших спектаклей сезона 2024/2025 в России.

Директору театра Рауфалю Мухаметзянову, отметившему в 2026 году 45-летие служения в ТАГТОиБ им. М. Джалиля, вручен орден «За заслуги в культуре и искусстве», заместителю директора театра Юрию Ларионову – Почетная грамота президента РФ.

В широкий прокат в рамках проекта «Театр в кино» в преддверии 140-летия со дня рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая вышла постановка ТАГТОиБ им. М. Джалиля – балет «Шурале» Ф. Яруллина.

Начиная с 14 апреля 2026 года показы прошли в крупнейших киносетях 70 городов России. А 26 апреля, в день рождения поэта, телеканал «Россия-Культура» показал оперу Резеды Ахияровой «Любовь поэта», сюжет которой посвящен жизни и творчеству поэта.

Подчеркнем, что в период 2023–2025 годов федеральный телеканал «Россия-Культура» записал 10 спектаклей театра: балеты «Корсар» А. Адана, «Шурале» Ф. Яруллина, «Лебединое озеро» П. Чайковского (хореография В. Васильева), «Грек Зорба» М. Теодоракиса, оперы «Паяцы» Р. Леонкавалло, «Трубадур» Дж. Верди, «Жизнь за царя» М. Глинки, «Джалиль» Н. Жиганова, «Любовь поэта» Р. Ахияровой, «Кармен» Ж. Бизе, а также гала-концерт Шаляпинского фестиваля «Я – Божьей милостью – певец». Все спектакли неоднократно транслировались на телеканале в нынешнем сезоне, в том числе в знаковые для татарской культуры даты: оперы «Любовь поэта» и «Джалиль» в феврале 2026-го – к 120-летию со дня рождения Мусы Джалиля.

В рамках проекта «Золотой фонд театральных постановок России», который реализует Союз театральных деятелей Российской Федерации, в апреле в Казани состоялась запись спектакля «Сююмбике» Резеды Ахияровой. Показ телеверсии данной постановки зрители телеканала «Триколор: Большой эфир» увидели третьего июля.

А теперь – о грядущем.

В новый сезон 2026/2027 (№ 153!) театр войдет 11 и 12 сентября показами премьеры уходящего сезона – оперы «Свадьба Фигаро» В.А. Моцарта, приуроченной к 270-летию со дня рождения великого композитора. Спектакль «И воссияет вечный свет» на музыку Реквиема Моцарта в постановке народного артиста СССР, легенды мировой балетной сцены Владимира Викторовича Васильева покажут 17 сентября.

Автор фото: ТАГТОиБ им. М. Джалиля Автор фото: ТАГТОиБ им. М. Джалиля

Увидел свет долгожданный альбом «Казанская опера. 150 лет» под общей редакцией ректора Казанской государственной консерватории им. Назиба Жиганова Вадима Дулат-Алеева. Внушительного объема издание вышло тиражом 500 экземпляров и потому автоматически приобретает статус букинистической редкости. Предваряют книгу приветственные обращения к читателю раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова и Государственного советника РТ Минтимера Шаймиева. Альбом состоит из сборника статей историков, музыковедов, театроведов и театральных критиков, он богато иллюстрирован раритетными фотографиями.

Презентация уникального альбома состоится 28 сентября. Выбор даты не случаен: в этот день ровно 70 лет назад открылось здание Татарского театра оперы и балета!

Автор фото: ТАГТОиБ им. М. Джалиля / Ольга Юхновская Автор фото: ТАГТОиБ им. М. Джалиля / Ольга Юхновская

Его возведение началось в 1936 году по проекту московского архитектора Николая Скворцова. В дальнейшем казанский архитектор Исмагил Гайнутдинов внес в проект коррективы. Но в связи с начавшейся Великой Отечественной войной строительство здания театра затянулось на 20 лет. Однако именно 28 сентября 1956 года новое здание театра распахнуло свои двери. Казанским театралам представили тогда премьеру оперы «Алтынчеч» Назиба Жиганова. В том же году театру присвоили имя Героя Советского Союза поэта Мусы Джалиля, работавшего в театре заведующим литературной частью в 1939–1941 годах.

Автор фото: Ольга Юхновская Автор фото: Ольга Юхновская Автор фото: Ольга Юхновская Автор фото: Ольга Юхновская

С сентября в театре начнется сезон творческих встреч. Первая из них – с композитором Резедой Ахияровой, которую связывает с ТАГТОиБ им. М. Джалиля многолетнее сотрудничество. В данное время она завершила работу над партитурой оперы «Дердмент» на либретто народного поэта Татарстана Рената Хариса. А кроме того, уважаемая Резеда Закиевна первого июня отметила 70-летний юбилей!

В октябре гостьей театральной гостиной ТАГТОиБ им. М. Джалиля станет прима-балерина Кристина Захарова.