Новую книгу казанского этнографа, кандидата исторических наук и давнего автора «Вечерней Казани» Руслана Бушкова «За чашкой чая по-татарски» выпустило ТГЖИ. В этой теме автор не новичок, книжка – семнадцатая по счету!

Автор фото: Ольга Юхновская / ИД «Вечерняя Казань»

Жанр издания Руслан Бушков обозначил как историко-краеведческие очерки. Книга содержит много ценной (достоверной!) информации, которая подана увлекательным языком и легко читается. Также подкупает всеобъемлющая осведомленность и эрудиция автора. Начнешь читать книгу – остановиться невозможно.

Автор фото: Ольга Юхновская / ИД «Вечерняя Казань»

Если вкратце: в книжке рассказывается об утверждении чая как национального напитка татарского народа, о том, какое длительное путешествие проходили караваны с чаем из Китая в Россию (и даже приводятся выдержки из докладов монаха Иакинфа, выпускника Казанской семинарии, возглавившего впоследствии духовную миссию в Китае), раскрывается ответ на вопрос, почему в конце XIX века иностранные визитеры воспринимали Казань как «чайную Мекку» России, повествуется о чайных опытах и инициативе организации чаеводства в России всемирно известного ученого-химика Александра Михайловича Бутлерова (уроженца Чистополя, выпускника, а затем профессора Казанского императорского университета), который и сам был большим ценителем чая. А еще о легендарном шеф-поваре Дома татарской кулинарии Юнусе Ахметзянове и его рекомендациях по завариванию чая, оформлению чайного стола (непременно накрывается цветной скатертью!) и специальных чайных угощениях. И о том, какой именно чай предпочитает первый президент Республики Татарстан, Госсоветник РТ Минтимер Шарипович Шаймиев (подсказка – в конце публикации) и многое другое, не менее занимательное (например, что такое татар-чай и такта-чай).

- На всю жизнь я сохранил благодарность казанской «Вечерке»! Именно на ее страницах в начале 1986 года меня объявили победителем объявленного газетой конкурса «Чья заварка лучше!» и вручили чайный сервиз в качестве приза, учрежденного Управлением общественного питания при Совете министров ТАССР. Газета ввела регулярную рубрику «У самовара», и предложила мне возглавить это направление, - рассказал редактору отдела культуры Руслан Бушков. - Вообще все началось с вашей газеты! Именно в редакции «Вечерней Казани» родилась идея провести общегородской День чая. Инициативу газеты горожане приняли на ура, и этот праздник стал традиционным. А провели мы его ровно сорок лет назад, в октябре 1986 года! И знаете, это вдохновило меня и определило выбор научного интереса. Так я, по первому образованию журналист, углубился в этнографическое исследование нашего региона. А в 1990-м в любимой же газете вышла заметка о моей первой книге «За чашкой чая», ее рецензентом выступил великий человек – основатель кафедры этнографии исторического факультета, профессор КФУ Евгений Прокопьевич Бусыгин. Он был и остается для его учеников гуру в науке! Впоследствии под его научным руководством в 1994-ом я защитил кандидатскую диссертацию «Традиционные напитки народов Среднего Поволжья середины XIX – начала ХХ века» (отметим, диссертация Бушкова стала первой в этой теме на всем пространстве СНГ – прим. «ВК»)». Многие годы я с радостью сотрудничал с «Вечерней Казанью»: выступал ведущим рубрики, был экспертом по теме обычаев гостеприимства Казанской губернии, ТАССР и Республики Татарстан. Газета неоднократно публиковала со мной интервью. Как не быть благодарным за такую поддержку и внимание!

Автор фото: Ольга Юхновская / ИД «Вечерняя Казань» Автор фото: Ольга Юхновская / ИД «Вечерняя Казань»

Теперь давайте остановимся на главе в книге «За чашкой чая по-татарски», где Бушков со всеми деталями рассказывает о зарождении в Казани традиции Дня чая, не последнюю роль в которой сыграла первая городская ежедневная газета «Вечерняя Казань».

Читаем: «Инициативу по устройству Дня чая взяла на себя городская ежедневная газета «Вечерняя Казань». Она опубликовала 9 июля 1986 года редакционную заметку с призывным заголовком «С чашкой чая – в тесный круг!» и предложением провести в городе День чая по примеру столицы Грузии Тбилиси (здесь он отмечался уже двадцать лет, и среди жителей зародилась идея сделать праздник всесоюзным для всех любителей чая СССР). Газета «Вечерний Тбилиси» обратилась к коллегам из вечерних газет страны, включая «Вечернюю Казань», поддержать благородный почин. «А что же казанцы? И нам негоже оставаться в стороне. Давайте вместе подумаем, как сделать этот праздник самобытным, наполнить национальным содержанием», - откликнулась на обращение «Вечерняя Казань». У идеи нашлось немало приверженцев. Одобрение, поддержка звучали одновременно с конкретными предложениями. Широкий общественный резонанс вызвало опубликованное в «ВК» открытое письмо деятелей культуры и передовиков производства к горожанам. «День чая может и должен стать настоящим праздником», - говорилось в письме. – Призывая казанцев принять активное участие в проведении нового праздника, считаем, что чай завоюет новых поклонников, а среди старых приобретет еще более верных друзей. А самое главное, в быт снова войдет традиция, которая имеет давние корни у наших народов, ведь ритуал чаепития во все времена символизировал гостеприимство и теплоту человеческого общения».

Надо сказать, что идею Дня чая подхватили и Москва, и Ленинград, и Екатеринбург. А после июльского призыва «Вечерней Казани» уже в августе исполком Казанского горсовета принял постановление о поддержке предложений читателями газеты о проведении Дня чая (к слову, тираж печатной версии «Вечерки» тогда превышал 200 тысяч, ее читали буквально в каждой семье города).

«И вот в субботу 11 октября 1986 года праздничные столы накрыли в рабочих столовых, школах, студенческих общежитиях, там же прошли яркие театрализованные выступления. А в воскресенье зашумели самовары в кафе и ресторанах, на базарах и ярмарках, во дворцах культуры и клубах. Подсчитать, сколько чайников и самоваров использовали в первый День чая, невозможно, — продолжается повествование Руслана Бушкова. — В одном только Доме татарской кулинарии на улице Баумана «на парад» выставили 30 самоваров, здесь же шла выставка-ярмарка чаев и чайной посуды, люди семьями и компаниями друзей садились вокруг стола, пили чай и лакомились чак-чаком и баурсаком. В общем, весь ДТК превратился в большой чайный дом. А в масштабе города получилось чаепитие с массовым народным гулянием!».

И вот как подводила итоги первого праздника «Вечерняя Казань»: «В Дне чая приняли участие тысячи казанцев. Такие праздничные застолья у самовара станут нашими союзниками в утверждении здорового образа жизни». Здесь уточним, что упор на здоровый образ жизни был не случаен – по инициативе Генсека КПСС Михаила Горбачева с 1985-го в СССР развернулась тотальная антиалкогольная кампания. Пьянству объявили жестокий бой.

Автор фото: архив Руслана Бушкова Автор фото: архив Руслана Бушкова Автор фото: архив Руслана Бушкова

Ну а возникший в перестройку праздник День чая в Казани продолжился, обычно его проводили в первое воскресенье октября. Тем более что напротив Дома татарской кулинарии в 1987 году открылся долгожданный Дом чая, давняя мечта скончавшегося в 1984-м Юнуса Ахметзянова. Увы, время эти очаги культурной традиции не пощадило: ДТК, несмотря на протесты общественности, продали приезжему предпринимателю, и теперь там современное «балаган-шоу». Сдал со временем свои лидирующие позиции и Дом чая, хотя и пользуется по старой памяти симпатией коренных казанцев. Нет-нет, да забегут сюда горожане выпить особенного чая «для своих» (в чайничке да с травами!) и отведать вкуснейшую выпечку. Основная масса гостей — туристы, которым невдомек, какая тут история творилась еще недавно. Зато осталась память о тех прекрасных днях, когда благодаря масштабной чайной церемонии казанцы ощущали себя единым целым, берем шире — городом-семьей.

Но традиция не исчезла! Чайным церемониям остался верен и Дом дружбы народов Татарстана, начавший проводить их со дня своего образования в 1999-ом и принимающий участие во всех фестивалях чая и татарского чаепития, проводимых в столице республики вместо Дня чая. Не обходятся без чая на гастрономическом фестивале «Вкусная Казань», - констатирует Руслан Бушков, - и во время проведения Всемирного дня татарской кухни 28 февраля, приуроченный к дню рождения зачинателя возрождения этнической татарской кухни и национальной кулинарной школы Юнуса Ахметзяновича Ахметзянова. В рамках этих событий всегда проходит фестиваль татарского чаепития. И не случайно многие наши гости воспринимают татарское чаепитие эмблемой Казани и культурным символом республики.

На семнадцатой книге, как мы уже указали, ученый и писатель Руслан Бушков не остановится. Сейчас он работает над монументальным трудом, посвященном Великому чайному пути из Китая в Россию и роли Казани во всей этой богатой на события истории и причастных к ней выдающихся лиц, а также о чаепитии в истории и культуре татар. Хочется пожелать автору удачи и выразить уверенность в том, что монография увидит свет к грядущему 70-летнему юбилею Руслана Аркадьевича, который он отметит в январе 2027 года.

Руслан Аркадьевич Бушков (31.01.1957) - ученый-этнограф, кандидат исторических наук, на должности доцента долгое время преподавал в институте массовых коммуникаций и социологических наук Казанского (Приволжского) федерального университета. Член-корреспондент Российской академии военно-исторических наук. Лауреат литературной премии им. Н. Заболоцкого (2011, 2014 гг.), заслуженный работник культуры Республики Марий Эл. С 1990 года из-под его пера вышли (и стали букинистической редкостью) такие книги, как «Букет напитков Татарстана», «Казанской кухни цвет», «Баня по-казански», «Казанское угощение», «Казанское чаепитие», «Вятские версты Николая Заболоцкого», «В государстве ромашек», «Турекская сторона», «Утро земли Онара» и «Рассвет земли Онара» и другие.

А «на сладкое», как и обещала, приоткрою секрет шаймиевского чаепития. Со ссылкой на прямую речь первого президента РТ в книге указано, что сам он пьет чай с молоком либо с изюмом и черносливом, а в детстве ему казалось, что самый вкусный – плиточный чай (тогда его на селе считали верхом благополучия). Будучи первым лицом республики, именно Минтимер Шарипович в знак поддержки возрождения национальных традиций ввел в президентской резиденции в Казанском кремле чайные приемы почетных гостей: так татарское чаепитие получило церемониальный статус на самом высоком уровне.

А 17 августа в России официально отмечают День самовара. Чем не повод собраться в кругу друзей за чашкой ароматного чая?