Государственный камерный хор Республики Татарстан сегодня выступит в масштабном гала-концерте проекта «Юбилейный календарь Союзного государства» в рамках XXXV международного фестиваля искусств «Славянский база в Витебске».

Автор фото: пресс-служба ГБКЗ им. С.Сайдашева

Событие объединит знаковые даты и общую память братских народов Беларуси и России, став ярким воплощением духовной близости и неразрывной связи. Накануне, в день открытия фестиваля, зал лично приветствовал президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. В 2026 году «Славянский базар» установил исторический рекорд по количеству стран-участниц - в форуме принимают представителей 52 государств.

В программе гала-концерта заявлены самые известные артисты обоих государств, среди которых Ольга Кормухина, ансамбль «Сябры», оркестр «Фонофаф-симфо-джаз» под управлением Сергея Жилина, Национальный академический концертный оркестр Беларуси имени М. Финберга под управлением Максима Рассоха, Александр Олешко, Денис Майданов, Акмаль, Руслан Алехно, арт-группа «Беларусы», Государственный камерный хор Республики Татарстан, ансамбль танца, музыки и песни «Белые Росы» Республики Беларусь и многие другие.

Этот концерт - не просто музыкальное событие, а символ единства двух стран. Проект «Юбилейный календарь Союзного государства» посвящен значимым годовщинам, которые важны для истории и культуры Беларуси и России. Выступление продет на престижной сцене Летнего амфитеатра, вмещающего пять тысяч зрителей. Телеверсию гала-концерта с участием Государственного Камерного хора РТ смотрим в субботу, 18 июля, в 22:10 на федеральном канале «Культура». По статистике, каждый год его смотрят десятки миллионов зрителей по всему миру.

Автор фото: пресс-служба ГБКЗ им. С.Сайдашева

Гастроли татарстанского хорового коллектива на родине Марка Шагала пройдут с 17 по 19 июля. Помимо участия в гала-концерте татарстанский коллектив представит две сольные (а капелла) программы в рамках праздника хоровой музыки «Славянский благовест». Первое выступление пройдет 18 июля в Свято-Успенском кафедральном соборе Витебска, а 19 июля - в одном из древнейших православных храмов Беларуси - Софийском соборе Полоцка.

Про Шагала упоминаем неспроста: параллельно с торжественным открытием XXXV Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» в Художественном музее города открылась выставка «Марк Шагал. Над городом», главным экспонатом которой на два месяца стал оригинал знаменитого полотна «Над городом» (1914-1918), доставленный специально из Государственной Третьяковской галереи. А напротив выставлена картина учителя Шагала – Юрия Пэна, а также его автопортрет и портрет его выдающегося воспитанника, художника с мировым именем Марка Шагала.

Автор фото: архив ТАСС

«Славянский базар в Витебске» - один из крупнейших международных фестивалей искусств на постсоветском пространстве, ежегодно объединяющий исполнителей и творческие коллективы из десятков стран. Участие в его программе является признанием высокого профессионального уровня артистов и способствует развитию культурных связей между Россией и Беларусью.

Государственный камерный хор Республики Татарстан - один из ведущих профессиональных хоровых коллективов Российской Федерации. Репертуар коллектива включает более 1000 вокально-хоровых партитур всех жанров и направлений, песни народов мира на 30 языках.

В 2022 году хор стал обладателем звания «Лучший хор страны» в номинации «Академический хор» грандиозного хорового состязания - Всероссийского хорового конкурса «Битва хоров» и принял участие в праздничном концерте 12 июня на Красной Площади в Москве. А 23 февраля 2023 года коллектив выступил в большом праздничном концерте в Лужниках, посвященном Дню защитника Отечества. В 2024-ом коллектив вышел в финал телевизионного шоу «Ну-ка, все вместе, хором!» на телеканале «Россия 1». В июле 2025-го татарстанские хористы завоевали гран-при на II Международном музыкальном фестивале в Китае (город Шэньчжэнь). В ноябре 2025 года хору вручили еще один гран-при - на XXVIII Международном фестивале «Шабыт» в Астане (Казахстан). Руководитель Государственного камерного хора Республики Татарстан народная артистка Татарстана, лауреат Государственной премии Г. Тукая-2025 Миляуша Таминдарова.

Отметим, что белорусские гастроли Государственного камерного хора РТ стали возможны благодаря гранту раиса республики в рамках проекта «Поющий Татарстан».

Поездка в Витебск станет завершающим событием концертного сезона хора под управлением Миляуши Таминдаровой.

Автор фото: пресс-служба ГБКЗ им. С.Сайдашева

Концертный тур хора с новыми программами по городам и районам республики продолжится в начале осени. Кстати, в сентябре стартует юбилейный ХХХ концертный сезон ГБКЗ им. Салиха Сайдашева. В рамках абонемента «Нескучный Хор» у коллектива под управлением Таминдаровой заявлено семь тематических выступлений, причем билеты на первый концерт «Танцуют все!» билеты уже закончились. Но вы можете посетить масштабную программу «Земля, ветер, огонь» (13 ноября), которая погрузит слушателей в первозданную стихию природы через призму хорового многоголосия. Таминадарова в очередной раз удивляет публику своим креативным размахом: концерт-перформанс превратится в путешествие от классики до авангарда, этники и рок-хитов. Следующая концертная «картина» - «Призрак оперы» - стоит в афише 18 декабря. В 2027-м Государственный камерный хор РТ представит такие программы как посвященная родным истокам и силе народной души «Матушка Земля» (19 февраля), «В джазе только девушки!» (5 марта), затем 23 апреля - колоритный «Алтын граммофон», грандиозный ежегодный хит-парад, сочетающий традиции хорового искусства с современной национальной поп-культурой. Завершится концертная серия 7 мая программой «На безымянной высоте».