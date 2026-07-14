Персональная выставка известного фотохудожника посвящена эстетике русской земли.

Автор фото: архив Андрея Богданова

Фотопроект разместился на острове-граде Свияжск в выставочном зале «Старая водонапорная башня». Автор объединил в экспозиции работы, созданные во время многочисленных путешествий по живописным местам России - от земли Псковской и Архангельской области до заповедного острова Кижи, верховьев Волги и Средней полосы России. В этих прекрасных землях Андрей Богданов увидел и раскрыл в утонченных сюжетах спокойную созерцательную красоту провинциальных просторов, где каждый пейзаж исполнен тишины, света и особым настроением природы.

Автор фото: архив Андрея Богданова

Многие годы пейзажную фотографию Андрей Богданов считал личным увлечением, однако после переезда из шумной Казани на постоянное жительство на остров-град интерес к такой съемке стал, по словам мастера, по-настоящему глубоким и осознанным. И действительно, сама атмосфера древнего Свияжска, его храмовая архитектура, неспешная смена сезонов и окружающая остров природа не могут не настраивать на философское отношение к миру и, конечно, вдохновлять! В результате Богданов создал большую серию фотографий, посвященных именно острову и его окрестностям. Так и вышло, что фотосъемка Свияжска из частного увлечения стала важной частью его профессиональной деятельности: сегодня Андрей Богданов – официальный фотограф в штате Музея-заповедника «Остров-град Свияжск». Поэтому закономерно, что важное место в представленной выставочной фотосерии занимают виды Свияжска и его окрестностей.

Автор фото: архив Андрея Богданова

Андрей Богданов родился в Казани в 1967 году. Закончил КХТИ (ныне КГТУ) по специальности «технолог кино- и фотоматериалов» в 1992-ом. Активно сотрудничал с городскими СМИ, с 1989 года был модельным фотографом агентства «Лариса» и другими, не менее известными (Lorien image, Айбат, Logos, «Паспарту»), затем - в собственной рекламной студии. И многие до сих пор помнят его работы в области бьюти и фешн-индустрии в портретном жанре в республиканском и федеральном «глянце», а также в полиграфических проектах для автосалонов государственных и частных компаний. С 2001 года – в статусе свободного фотохудожника.

Автор фото: архив Андрея Богданова

Персональные выставки член Союза дизайнеров России и Союза фотохудожников России Андрея Богданова проходили довольно часто. Упомянем такие площадки, как Казанский государственный университет (ныне КФУ), московский «Манеж» (в рамках фестиваля моды) и такой яркий момент профессиональной карьеры Андрея как выставка инсталляций, посвященная Александру Родченко в Берлине и Варшаве.

Богданов - активный участник многих масштабных проектов историко-архитектурного музея «Остров-град Свияжск», включая творчество зодчих Пскова, лодочных реконструкций на Средней Волге и в Кижах. А любовь к лодкам – она особенная, потому что жить на Волге и не ходить по ней в своем «челне» для коренных волгарей довольно странно. А Богданов пристрастился к речной жизни задолго до того, как пустил корни в Свияжске: он неоднократно совершал большие путешествия по водным артериям России.

Автор фото: архив Андрея Богданова

Приняв решение стать свободным художником в 2001 году, Богданов принципиально творил не «на поток» и не в угоду вкусам публики. С годами у Богданова выработался неповторимый стиль, его эксклюзивные работы ценители узнают даже без подписи.

Автор фото: архив Андрея Богданова

Демонстрируемые на выставке фотографии представлены из фонда Музея-заповедника «Остров-град Свияжск», а также личного архива фотографа А.В. Богданова. Выставка «Русский пленэр» доступна к посещению по 27 сентября.