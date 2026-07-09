Коренные казанцы поймут: связь выставки «Собачка» в Дом Арт, что на улице Некрасова, со старинным переулком очевидна. В атмосфере - сентиментальность и фантомная боль: и это повод к ностальгии по утраченным любимым чертам родного города.

Автор фото: Ольга Юхновская / ИД «Вечерняя Казань»

Авторы выставки – известные казанские художники Ильгизар Хасанов, Рашид Тухватуллин и Вадим Харисов. Они принадлежат одному поколению 1950-60-х, каждый обладает узнаваемым стилем и ярко выраженным творческим кредо. Их совместный проект посвящен той самой Собачке (в народе – до сих пор Собачий переулок, а в топонимике Казани – улица Некрасова) в исторической части города.

Автор фото: Ольга Юхновская / ИД «Вечерняя Казань»

Еще очень многие жители Казани помнят ее прежний облик, хотя прямо на наших глазах купеческие домики XIX – начала XX веков с их палисадами кровожадно «слизало» время перемен. Увы, «старожилов» в наши дни осталось только трое, и один из них – исторический особняк, в котором уютно существует галерея искусств Дом Арт.

Но вот какое дело: проходя мимо крутых, кричащих о богатстве своих владельцев новоделов, выросших на Собачке после 2000 года, перед горожанами всплывают образы прошлого. Все это было, было в нашей жизни и не стерлось из памяти!

Автор фото: Ольга Юхновская / ИД «Вечерняя Казань»

- Наверное, мы самые стойкие из нашего поколения, за нами – возраст и эмоциональный опыт, отсюда желание действовать более осмысленно, чтобы была понятна природа и причинные связи, побудившие нас сделать это художественное высказывание, - отметил в беседе с редактором отдела культуры «Вечерней Казани» Ильгизар Хасанов. - Само историческое место для выставки, куда нас пригласил директор Дом Арта Вадим Афанасьев, очень правильное. Всем знакомая улица Некрасова, которую и двести лет назад, и сейчас народ называет по-простому - Собачка, была и остается очень транзитной. Каждый из нас имеет большой бэкграунд по отношению и к данному месту, и ко времени, с которым мы прочно связаны, как и с событиями в нем. Еще только нащупывая лейтмотив будущей выставки, мы поняли, что память начала активно работать, предлагая осмысление ушедшего. Если пафосно, то наша выставка – посвящение Гению места.

Собрав в единое творческое высказывание свои воспоминания, словно драгоценные свидетельства лично пережитой ими эпохи, художники апеллируют к глубинным пластам души, приглашая на «сеанс восстановления памяти». Представленные философские миниатюрные арт-объекты из металла и ассамбляжи с вручную созданными деталями, как у Рашида Тухватуллина, или с восстановленными артефактами советского периода – фигурками из колкой пластмассы, как у Ильгизара Хаснова, гармонично сочетаются с графикой 1990-х и живописными работами Вадима Харисова. Вместе – это сочный, яркий, богаты на ассоциации слепок не так-то уж и давно минувшей эпохи.

Автор фото: Ольга Юхновская / ИД «Вечерняя Казань»

Так, в ассамбляжах известного мастера инсталляций и архитектора многих резонансных выставок Ильгизара Хасанова чуткий зритель увидит, как благодаря присутствию небольших антикварных фигурок воскресают атмосферные мгновения жизни в былых уголках старой Казани - «Бокс», «Гимнастка», «Забег» (стадион «Динамо»), «Черное озеро», «Лебединое озеро» (в театре оперы и балета им. М.Джалиля юный студент КХУ (ныне носит имя Н. И. Фешина) бутафор Ильгизар Хасанов проходил практику), «Школа №24. Каток» и другие. Миниатюры из колкой пластмассы некогда массово издавались в СССР, их охотно дарили к 8 марта, 23 февраля, на Новый год, а сейчас за ними днем с огнем гоняются коллекционеры. Например, куколка гимнастки - редчайший экземпляр, предмет зависти собирателей. Фигурки Ильгизар Хасанов коллекционирует давно, с любовью реставрирует (склеивает так, что не увидишь и следа былых «переломов»!), а затем дарует им новую жизнь в другом контексте.

Автор фото: Ольга Юхновская / ИД «Вечерняя Казань» Автор фото: Ольга Юхновская / ИД «Вечерняя Казань» Автор фото: Ольга Юхновская / ИД «Вечерняя Казань» Автор фото: Ольга Юхновская / ИД «Вечерняя Казань»

Основательно подготовился к выставке признанный мастер в области миниатюрных философских притч из металла Рашид Тухватуллин. Во-первых, он показывает 30 работ, созданных в последние годы. Как обычно, Рашид дает им замечательные названия-подсказки. Скажем, такие - «Дом ветра», «Все идет по плану», «Ожидание», «Разговор со старым домом», «Прищепка, играющая в классики», «Минотавр на катке», «Голос Льва Толстого», «Ворота Тамерлана», «Посвящение Никола Тесла», «Поймать неуловимое», «Внутренний голос». Про каждую миниатюру, которая пробуждает в человеке массу чувств и мыслей, можно книжку написать!

Автор фото: Ольга Юхновская / ИД «Вечерняя Казань» Автор фото: Ольга Юхновская / ИД «Вечерняя Казань» Автор фото: Ольга Юхновская / ИД «Вечерняя Казань» Автор фото: Ольга Юхновская / ИД «Вечерняя Казань» Автор фото: Ольга Юхновская / ИД «Вечерняя Казань»

Нынче Тухватуллин проявил себя с неожиданной стороны, представ перед своими поклонниками в новом для себя жанре – как создатель ностальгических панно. Их пока всего пять (автор намерен продолжать!), каждое следует хорошенько рассмотреть. Термин «ассамбляж», конечно, не вполне подходит к работам Рашида, поскольку для панно он вручную изготавливает каждую деталь, а не использует фрагменты чужих изделий. Например, характерный зеленый чайник, цветущий куст сирени, горшок с геранью, надпись на заколоченном входе в магазин «Пиво», велосипед с пропеллером – это маркеры, которые напрямую ассоциируются с жившим некогда на улице Подлужной знаменитым художником Геннадием Архиреевым, звездой казанского арта 1990-х.

- Как только мы определились с названием выставки, акцентировав внимание на точку локации, сразу потянулись различные ассоциации, - пояснил автору материала Рашид Тухватуллин (кстати, кандидат химических наук! – прим. «ВК») - Если говорить про мои работы в условно лирическом ключе, то все они о Казани, которую мы потеряли.

Своя история у третьего участника выставки - живописца Вадима Харисова, прошедшего различные творческие периоды, начиная с фигуративного искусства. А сейчас его импрессионистки сочные с пряными нотами авангардизма картины словно заново высветили давным-давно ушедшие золотые деньки. Начиная с «Пейзажа с лиловым деревом» они как цветная мозаика-калейдоскоп из детства дарят мгновенно обжигающие сердце вспышки-воспоминания. Так чувственно писать, конечно, может только поэт. Раскрою тайну: Вадим Харисов – выпускник филологического факультета КГУ им. В.И.Ульянова-Ленина (ныне КФУ), то есть настоящая поэзия ему далеко не чужда!

Автор фото: Ольга Юхновская / ИД «Вечерняя Казань» Автор фото: Ольга Юхновская / ИД «Вечерняя Казань» Автор фото: Ольга Юхновская / ИД «Вечерняя Казань»

А квинтэссенцией, стержнем эмоций художников стало стихотворение «Посвящение Собачьему переулку» Рашида Тухватуллина, которое он написал вместо сопроводительного текста к буклету выставки. С удовольствием приводим его полностью:

В этом городе вязкотекучем,

Где слипаются годы в комок,

Под пластами асфальта излучин

Схоронился минувшего мох.

Поскреби современности глянец -

Разглядишь, любопытством влеком,

То, что Хроноса протуберанец

Хладнокровно слизнул языком.

Проследи за историей-клячей,

По следам её вспять пробеги,

Заверни в переулок Собачий,

Что хранит поколений шаги.

Там в окне за цветами герани

Силуэты исчезнувших лиц,

А далёко, на Дальнем Кабане

Ещё слышится шлёпанье плиц.

Век двадцатый промчался, лохматый,

Киноплёнкою в старом кино,

Век трамваев и гипсовых статуй…

На дворе двадцать первый давно.

Не пытайся вернуть, не прокатит,

Эти призраки давней поры.

Деловитый бетон конопатит

Проходные когда-то дворы.

Слава богам, что камерная и личностно очень эмоциональная «Собачка» - проект без привычного казанского «понтярства» - международного размаха и запала, как любит теперь «новая» нарядная Казань. Тем и ценна выставка казанских художников, ведь работа с гербарием памяти просит, требует прежде всего духовной сосредоточенности и тишины, а вовсе не шумихи и наносного эпатажа. И уж тут как не вспомнить, что однажды, а если точнее – в 2018-ом, по просьбе редактора отдела культуры «Вечерней Казани» известный российский психиатр, профессор КГМУ Владимир Давыдович Менделевич поставил однозначный диагноз «третьей столице» - «Нарцисцизм».

Выставка «Собачка» в Дом Арт (Некрасова, 32) продлится до конца июля. Поспешите.

Напоследок немного исторической информации. Бывший Собачий переулок в Казани переименовали в улицу Некрасова ровно 105 лет назад: в 1921-ом в честь столетнего юбилея русского поэта (1821-1878). Как писал в свое время ныне покойный прокурор РТ, известный своими краеведческими изысканиями Кафиль Амиров, в XVIII веке и первой четверти XIX -го переулок представлял овраг, у входа в который находился Мясной торг (базар). Для ориентира – на его месте сейчас площадка у подножия памятника Мулланура Вахитова. Владевший колбасным цехом в конце Собачки купец Садовников, внезапно уверовав в сверхдоходность кинематографа, снес собственный колбасный цех и построил в 1914-ом на его месте кинотеатр «Электро». Затем, как пишет казанский краевед Леонид Девятых, «…в 1920-30-е жители Собачьего переулка стали хаживать в Эстрадный театр, ставший преемником «Электро». Каждое десятилетие он менял свое название: «Детский» (1930-е), «Рот-фронт» 1940-е), «Вузовец» (1950-е вплоть до 1980-х)». Редактор отдела культуры «Вечерней Казани» и сама посещала в пору студенческой юности сеансы в «Вузовце» и потому уверена, что поколение казанцев 50+ хорошо помнит его.

Так вот, в том овраге обитало большое количество бродячих собак, которые питались отбросами из мясных лавок, в том числе и на прилегавшей к переулку Рыбнорядской площади. Кстати, по воспоминаниям старожилов здесь также была и ветеринарная лечебница. Так и прозвали казанцы переулок Собачьим – все логично. Если смотреть в горку, то Собачий переулок вплоть до улицы Маяковского (а в позапрошлом веке -Поперечно-Горшечная) был сплошь застроен деревянными домами-усадьбами с прилегающими дворовыми постройками, садами, крохотными огородами. Теперь и не узнаешь, как там люди жизнь жили. Жаль, не было защитников памяти у старой Собачки, таких, как создатели выставки «Собачка».