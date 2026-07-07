Споем, помянем и закусим на спектакле о поэтах обэриутах в казанском кремле
Грандиозный по силе воздействия спектакль-застолье Константина Учителя «Список Паперной» покажут в историческом здании Присутственных мест Казанского Кремля в рамках гастрольной программы Фонда Потанина «Города. Музеи. Сцены».
«Список Паперной» - это спектакль-реконструкция обэриутских посиделок, в котором зрители вместе с актерами «преломляют хлеб» за одним столом, участвуя в застолье с песнями и тостами. Во время совместной трапезы актеры также рассказывают о поэтах, их компанейских традициях и о том, как трагически сложились их судьбы.
Эстер Соломоновна Паперная (1901 – 1987) - переводчик, поэт, редактор, подруга и соратник многих видных деятелей начала ХХ века, автор книг для детей. Училась в Харьковской Академии теоретических знаний вместе с А. Г. Розенбергом и A. M. Финкелем, была одним из авторов знаменитой книги пародий «Парнас дыбом». Это значимая фигура в отечественной культуре того периода. На вечерах-посиделках в редакциях детских журналов в 1920-1930-е завсегдатаями были Хармс, Введенский, Заболоцкий, Олейников, Маршак, Паперная и другие. Они играли на музыкальных инструментах, пели арии Баха и Гайдна, уличный фольклор времен НЭПа, от баллад Карла Микаэля Бельмана до хасидских нигунов и русских народных песен.
Судьба Эстер Паперной была непростой: она прошла через десятилетия лагерей, но выжила. И чтобы сохранить для истории музыку и особенное звучание тех памятных Паперная напела ее на магнитофон. Запись сделал в 1984-ом Анатолий Александров. Всего несколько лет этот артефакт - кассету с голосом Паперной и список песен – нашли. И в спектакле «Список Паперной» исполнители соберутся со зрителями за одним столом, чтобы в ритуальной трапезе через музыку, поэтические и документальные фрагменты прошлого слились с настоящим. Так фиксируется современность и создается новое свидетельство.
- «Список Паперной» – очень давняя моя идея. Узнав о существовании списка песен, которые исполнялись в кругу обэриутов и их друзей, я стал его разыскивать. Поражало само соседство Гайдна, рекрутских песен, финских и хасидских, - пояснял автор идеи и режиссер Константин Учитель. - И уже тогда родилась мысль, что спектакль должен быть застольем – не то юбилейным, не то поминальным. Список нашел не я, да это и не только список оказался, но и кассета с записью голоса Эстер Паперной (старушечьего голоса, от которого мороз по коже). А дальше история простая: мы садимся за стол и начинаем веселить окружающих, а потом оказывается, что у нас не праздник, а поминки. На премьере все плакали, даже взрослые мужики, потому что история, конечно, страшная. Почти все герои «Списка Паперной» - Хармс, Олейников, Введенский и другие погибли очень молодыми людьми, а другие были репрессированы, но позже освобождены, как Заболоцкий и Паперная.
Спектакль создан при поддержке Творческого сообщества «МИРА», «Музея ОБЭРИУ» и проекта «Новая Голландия: культурная урбанизация». Впервые «Список…» сыграли на арт-фестивале «Сенокос» в Суздале в августе 2025-го, а затем перенесли в кирпичные нефы пространства «Сообщество» в Новой Голландии (Санкт-Петербург). Постановка стала настоящим хитом, проходит при неизменных аншлагах, в соцсетях даже жалуются, что не могут попасть на спектакль, поскольку билеты разлетаются в считанные минуты.
Специально подчеркнем, в спектакле феноменальный кастинг. В числе исполнителей, например, такие известные режиссеры и социальные практики как Борис Павлович и Дмитрий Крестьянкин, а также прекрасные актеры и музыканты Анна Вишнякова, Ксения Плюснина, Женя Анисимов, Иван Вальберг, Иван Капорин, Дмитрий Крестьянкин, Лёня Нечаев, Борис Павлович, Никита Хорольский, Наталия Учитель и сам постановщик Константин Учитель. Также в команде создателей «Списка Поперной» художник-постановщик Ольга Павлович, продюсер проекта Андрей Юрченко, выпускающий продюсер Валерия Земскова. Научные консультанты проекта - Михаил Лурье и Валерий Дымшиц. Команда спектакля «Список Паперной» - лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга»-2026 в номинации «Театр».
Показы спектакля с возрастным цензом 18+ пройдут в Казани в Присутственных местах музея-заповедника «Казанский Кремль» 15 июля (19.00) и 16 июля (в 14.00 и 19.00). Сходим и посмотрим, сколько любопытных и интеллектуально подкованных казанских театралов придут поучаствовать в необычном для театра формате застолья, чтобы отдать должное мятежным поэтам обэриутам прошлого века.
Проект «Города. Музеи. Сцены» Благотворительного фонда Владимира Потанина – первая в России гастрольная программа для постановок, созданных в партнерстве музеев и театров. Она объединила десять уникальных спектаклей, каждый из которых предлагает авторский взгляд на историю и культуру, созвучный сегодняшнему дню. С апреля по декабрь 2026 года пройдут более 70 показов в разных городах страны.
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