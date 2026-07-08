В Билярске презентовали историческую площадку «Кочевье» - самую большую передвижную юрточную платформу в России. Рассказываем о грандиозных планах, а бонусом – интервью эксперта по средневековью Волго-Камья профессора Константина Руденко.

Автор фото: Билярский государственный заповедник, соцсети

Древний город привлечет в Билярск миллион туристов

Открытие «Кочевья» состоялось 8 июля в рамках масштабного проекта «Тематический парк Великий Биляр» на территории культурно-рекреационного кластера «Алтын Дага» при поддержке министерства культуры Республики Татарстан, Института развития городов Татарстана, Алексеевского муниципального района РТ и мецената (он же главный инвестор) Алексея Дмитрошкина.

Культурно-рекреационный кластер «Алтын Дага» - уже действующее пространство у живописного озера, где органично сочетаются отдых у воды, конные маршруты, стрельба из лука и современная архитектура, отмеченная престижной премией АРХИWOOD.

Автор фото: Билярский государственный заповедник, соцсети

Тематический парк «Великий Биляр» — жемчужина проекта. В атмосфере X–XIII веков здесь планируют проводить костюмированные представления, фестивали и концерты.

Автор фото: Билярский государственный заповедник, соцсети

То есть культурно-познавательный туризм станет точкой соединения исторической достоверности с современными подходами к музейной презентации.

Автор фото: Билярский государственный заповедник, соцсети

Юрточная платформа «Кочевье» занимает площадь в один гектар, ее построили менее чем за год. Амбициозный туристический проект рассчитан на три года (предполагается, что на его реализацию потребуется от 500 миллионов до одного миллиарда рублей). В ближайшие три года в Билярске воссоздадут крепость, внутренние кварталы и ремесленные мастерские (не на заповедной, охраняемой государством исторической территории, разумеется, но в «шаговой доступности» к ней). Заинтересованные стороны очень рассчитывают на кратное увеличение туристического трафика – аж до миллиона человек. Кстати, в перспективе формирование единого туристического маршрута, объединяющего древние столицы на территории современного Татарстана: Биляр, Болгар и Казань.

Автор фото: Билярский государственный заповедник, соцсети

Глобально замысел масштабного проекта заключается в воссоздании ключевого этапа истории Волжской Булгарии - миграции булгарских племен в Волго-Камский регион и их последующий переход к оседлости. Архитектурной доминантой в парковом пространстве и станет самая большая в России передвижная платформа для установки юрты.

В день презентации «Кочевья» на площадке прошли мастер-класс по установке аутентичных юрт, выступление мультиинструменталиста Ильнура Кулахметова, реконструкция исторических костюмов и мини-лекция о снаряжении и вооружении кочевников от Национального музея Республики Татарстан. А итогом стала экспертная сессия с участием доктора исторических наук, профессора КГИК Константина Руденко, который представил профессиональную оценку исторической концепции проекта.

Крупнее Биляра были только византийский Константинополь и Багдад

Константин Александрович Руденко – автор ряда монографий о материальной культуре булгарских селищ, трудов по средневековой истории Волго-Камья, материальной культуре Волжской Булгарии и Золотой Орды XI–XIV веков, о Волжской Булгарии в XI – начале XIII веков. А кроме того, известен как автор экспозиций по древней и средневековой истории Актанышского, Алексеевского, Буинского районных историко-краеведческих музеев и др.

Мы посчитали необходимым познакомить читателей с взятым ранее редактором отдела культуры «Вечерней Казани» интервью у ведущего специалиста в области средневековой археологии и искусства профессора Константина Руденко, в котором он обстоятельно рассказывает о спящем почти восемь веков героическом городе Биляре. Из этой беседы вы узнаете, что Биляр был крупнее Парижа и Лондона (и не зря в русских летописях его называли «Великий город»), действительно ли Биляр атаковала миллионная армия, что такое рай для великих монголов и почему Россия – наследница Золотой Орды.

Автор фото: Билярский государственный заповедник, соцсети

- Константин Александрович, вашему авторству принадлежит ряд научных исследований, в том числе «Булгарское золото», «Булгарское серебро», «Тюркский мир и Волго-Камье», «Древние Тетюши»… И вдруг на этом серьезном фоне в 2016-м вы выпустили популярное издание «Биляр. Осень 1236», ориентированное на молодого читателя…

- Конечно не вдруг! С этой драмы, героической обороны Биляра, началась история Европы, особенно Восточной, а также история Золотой Орды. В книге, изданной двухтысячным тиражом издательством «Заман», была сделана попытка историко-художественной реконструкции с точки зрения ученого о трагедии 1236 года. Хотелось рассказать доступным, популярным языком о событии, полностью изменившем ход истории. С момента героической битвы жителей Биляра с иноземными захватчиками прошло уже 790 лет, этот подвиг не должен быть предан забвению.

Сама тема мне близка не только профессионально, но и эмоционально: впервые я попал на раскопки в Биляр еще подростком. Мне было 14 лет, когда я занимался в археологическом кружке при Национальном музее Республики Татарстан под руководством Нины Александровны Кокориной. В 1982 году мы поехали в Биляр в свою первую экспедицию. Отчетливо помню долгую дорогу к раскопам под палящим солнцем… Был в экспедиции и в 1988 году, вернувшись из армии, и хотя потом я сфокусировался в своей работе на других темах, связь с Биляром не прерывалась, этот удивительный город запал в душу. В Биляре я бываю регулярно. А если говорить о книжке, то, конечно, она далеко не «Война и мир», но в ней есть персонажи и четкая историческая канва. Мы знаем, кто брал город, известны имена предводителей, это описано в научной литературе. Образы защитников Великого города, конечно, создавались не без помощи воображения. Впрочем, фантазий в тексте немного, поскольку известна основная историческая линия, и тут уже на помощь пришла наука археология, которой я занимаюсь всю свою жизнь.

- А это действительно был гигантский город?

- Оперируя понятиями человека XXI века, это был уровень современной Москвы, только для эпохи XII – начала XIII века. Биляр – центр цивилизации Закамского средневековья, ее важнейшая точка. Город занимал территорию около 800 гектаров (а современный заповедник – чуть более двух тысяч га)! А вот сравните: Владимир того же времени – это 35–40 га, Суздаль – 25, Киев – 45. Даже Париж XII века занимал территорию примерно 65 га.

На территории Российской Федерации однозначно нет более грандиозного памятника эпохи Средневековья, чем Биляр. Археологами пока исследована лишь одна десятая процента этого уникального объекта. На раскопах Великого города будут работать несколько поколений археологов. Биляр питался ресурсами всей страны, единственное, что у него было свое, – качественная глина. Все остальное сюда привозили: сырье для металлургов, ювелиров и так далее, даже продукты пропитания. По всей вероятности, в Биляре начала XIII века обитало не менее 30 тысяч человек! Некоторые ученые называют цифру в 100 тысяч. В любом случае концентрация населения была огромная. Крупнее Биляра были только византийский Константинополь (ныне Стамбул) и Багдад.

Автор фото: Билярский государственный заповедник, соцсети

- Биляр был отлично укреплен, в его кузнях производилось оружие, защитников – десятки тысяч. Почему он пал?

- Город подпитывала округа. Под натиском врага она была разорена и опустошена, а значит, прекратился поток провизии, начался голод. Несмотря на отчаянное сопротивление, обреченный город превратился в пепелище. Спустя годы после битвы 1236 года люди пытались вернуться, заселяясь на окраинах, но сам Великий город уже никогда не возродился. Раскопки показали, что останки погибших в XIII веке так и остались лежать под завалами каменных зданий и в колодцах, куда сбрасывали тела. Представляете? Так и лежат там спустя восемь веков. Оценить масштаб трагедии трудно без воображения. А учитывая, что исследована еще ничтожно малая площадь Биляра, то о событиях той эпохи современники могут иметь лишь фрагментарное представление. И даже если масштабные раскопки продолжатся, причем на государственном уровне, то и они будут длиться десятилетиями. Это огромный, не вскрытый еще пласт истории.

Трагедия Биляра была и в том, что его штурмовали… жители Булгарского царства. Сам военачальник Орды сидел в тылу, монгольские воины гнали впереди себя «живой щит» - пленных жителей Булгарского царства. Они-то и погибали первыми под стрелами, саблями.

-Так это братоубийственная бойня была?

- Не в том аспекте, что брат на брата по каким-то идейным соображениям! Это были плененные рабы, а по крови – родня жителям осаждаемого Биляра. Вот в чем суть этой гигантской трагедии. Ученые видят предметы вооружения на месте битвы: практически ничего из монгольского оружия нет. Так что точно, на битву пригнали местных пленных либо бывших союзников, которые голыми руками разрушали город. Загадок еще много…

- Действительно ли у монголов была миллионная армия?

- Версии разнятся, и нет единой. Отечественные историки (как советского периода, так и современные, российские) обозначили армию монголов в 150 тысяч. Есть источники, в которых указывается 600 тысяч, а Альфред Хасанович Халиков вообще указал на миллион воинов. Не все соглашаются с этим утверждением. Дело в том, что при каждом монгольском воине должно было быть по три лошади. Если армия в пределах 600 тысяч, то лошадей должно быть под два миллиона! А где кормились эти огромные табуны? Конечно, в поставке фуража монгольские кони не нуждались, они корм сами добывали, и все равно трудно представить такое количество животных на вполне конкретной территории. Конечно, армия монголов была рассредоточена (разделена на три части). Единственный случай в истории, когда эти армии сошлись, - это битва за Биляр. Соразмерное событие произошло много позже, в 1393 году (на современной карте это граница нынешней Самарской области и Татарстана), во время сражения Тимура и Тохтамыша. Известно, что с каждой стороны участвовали по 30 тысяч воинов. Масштабы монгольских войск на период начала западных походов, конечно, были грандиозными.

Автор фото: Билярский государственный заповедник, соцсети

- Эпические события!

- При этом самих монголов могло быть немного, но у них были союзники, китайские и уйгурские инженерные войска. Монголы в ту эпоху – это прекрасно отлаженная военная машина. Они знали, как управлять людьми и как держать их в страхе. Безотказно действовало правило: один струсил – казнят десяток, сбежали десять человек – убивают сотню. Массовую депортацию тоже монголы первыми применили, они переселяли печенегов, половцев, русских, булгар. Время было жестокое, беспощадное. Великие монголы зачищали территорию полностью: все, что на пути, должно быть покорено, раздавлено, уничтожено.

- В вашей книге есть очень жестокие персонажи…

- Смысловое ядро моей книги – штурм Великого города. Вокруг этой битвы постепенно появились герои повествования, в том числе и монгольский предводитель, организовавший весь этот поход. Я осмыслил биографию этого чудовищного злодея, обладавшего в то же время сильной харизмой и притягательностью. Этот человек (по нашим меркам – отпетый бандит) посвятил всю жизнь единственной великой цели – служению своему хозяину Чингисхану. Он пришел к нему вместе с братом, сыном, остался верен Чингисхану и после его смерти. Он настолько неистовствовал, что за чрезмерную жестокость его даже отстранили от военной службы в Орде! А он не понимал: за что? Он же честно… убивал. Но для воина той эпохи такая жестокость была скорее нормой. Ведь что такое рай великого монгола? Как говорил Чингисхан, это бескрайние поля сочной травы, табуны лошадей и масса скота для пропитания. В утилитарном смысле счастье для монгольского воина состояло в том, чтобы плакал враг, когда будет умирать, чтобы рыдали его дети и жена и чтобы воин упивался своим торжеством, попивая вино на костях врага. Сопротивление жителей Биляра было в той же мере отчаянным, сколько и бессмысленным: противостоять военному натиску монголов было наивно. Помочь — некому. Но люди пошли на эту жертву.

- Интересно, что жители современной Монголии не сохранили в себе эту воинственность…

- А они и не потомки тех монголов…

- Получается, великие монголы растворились во времени?

- У них тоже произошла трагедия: в какой-то момент монголы стали «королями вселенной», а потом превратились в тихое племя, которое и живет сейчас на территории современного государства Монголия. Так со многими народами случалось на протяжении развития цивилизации. И это не вырождение, как иные считают, а закономерный результат. Любая империя переживает три стадии – становление, развитие (пик) и крах. Рано или поздно пик проходит. Идею и историю Великой Монголии серьезно изучают в США и Европе. Им важно понять, каким образом можно продлить пик своего развития и отдалить третью фазу. Вот почему они изучают опыт самой успешной последней империи.

- Разве последняя империя – не Российская? И не СССР?

- Уникальность монгольской империи в том, что она оказалась самым длительным наследием. Как бы нам это могло не нравиться, но Российская империя по своей сути - наследие той эпохи. Это не мое открытие, об этом пишут довольно много, правда, с разными акцентами. Создание единой системы связи, административной и экономической структуры, даже вертикали власти прочитывается явственно из эпохи Золотой Орды.

- Ваш рассказ завораживает: почти 800 лет Великий город Биляр спит, ожидая своих исследователей…

- Интерес к Биляру проявлен давно, о нем пишут с XVIII века, но копать долго никто не решался. В 1928 году приехал известный археолог Башкиров, посмотрел и… тоже побоялся. Пугали масштабы. Надо отдать должное выдающемуся татарстанскому ученому Альфреду Хасановичу Халикову, который все же рискнул, и потихоньку Биляр стали открывать с 1966 года. Заморозка произошла после развала Советского Союза, когда нарушилась вся система взаимоотношений. Процесс раскопок не прекращается. Они носят точечный характер, хотя и вполне удачные, однако проблему не решают. Исследовано менее одного процента территории.

- Можно ли сравнить значение и масштабы Биляра с открытием на Урале страны городов Аркаим?

- Чего нельзя, того нельзя. И дело не в размерах. Просто это разные эпохи. Биляр –городская цивилизация, Аркаим – феномен протоцивилизации Бронзового века. Он принадлежит времени, которое представляется нам еще более мифологическим. Биляр же существовал в конкретное историческое время, фактура нам известна.

Автор фото: Билярский государственный заповедник, соцсети

А вообще в Биляр надо ехать специально, самому посмотреть на равнину, под которой спит Вечный город. Поверьте, непередаваемое чувство, когда с горы открывается панорама городища. Стоит на мгновение представить, что вся эта спящая долина оживает, город поднимается из небытия во всем своем блеске, звучат тысячи голосов предков. В такой момент захлестывают ощущения. Тем, кто соберется поехать в Биляр, советую посетить музей, походить по валам. Однако самые захватывающие виды города открываются с высоты птичьего полета. Мечтаю, что когда-то станут возможны экскурсии над Биляром на воздушном шаре. Невероятная история Биляра, конечно, достойна кинематографа, но только самого высокого уровня.

Автор фото: Билярский государственный заповедник, соцсети

Кстати, прямо сейчас Институт археологии им. А.Х. Халикова АН РТ при поддержке Билярского музея-заповедника министерства культуры РТ и администрации Алексеевского муниципального района проводит археологический сезон 2026 года на городище «Биляр». Эти раскопки ученые посвящают памяти выдающегося ученого, археолога и историка Фаяза Шариповича Хузина (1.08.1951 – 14.06.2026), которого по праву называли душой Билярской археологии.