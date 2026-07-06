Самый издаваемый и читаемый писатель России посетил закрытый показ спектакля «Авиатор» вместе с делегацией московского клубного сообщества Noôdome, основанного супругой миллиардера Рубена Варданяна – Вероникой Зонабенд.

Автор фото: пресс-служба театра «Экият»

Представители интеллектуальной элиты России прибыли в Казань на фешенебельном теплоходе «Мустай Карим», среди них также была известный ученый, авторитетный специалист в области нейронауки, психолингвистики и теории сознания Татьяна Черниговская. Гости остались в восторге от «Авиатора» режиссера Ильгиза Зайниева и благодарили его бурными аплодисментами, а Водолазкина чествовали на сцене вместе с актерами.

Автор фото: пресс-служба театра «Экият»

- Сначала я не поверил своим ушам и, честно говоря, немножко боялся, когда мне сказали, что «Авиатора» будет ставить кукольный театр. А потом услышал, что постановка имеет большой успех, получила три «Золотые маски» из четырех возможных в своей номинации. И я решил приехать и посмотреть, и это стало в хорошем смысле потрясением для меня. Особенно удивила замороженная, сделанная изо льда кукла Платонова, которая истаивает полностью к концу спектакля. Попытаюсь выразить в каких-то филологических категориях свое отношение к постановке именно в кукольном театре, - обратился к залу Евгений Водолазкин. – Искусство, а именно литература и драматургия работают с характерами. А в данном случае здесь не характеры, а типы. Использованы приемы мультипликации, и не спроста наши великие создатели так известны и популярны. Потому что именно мультфильмы берут то, что не может ухватить настоящая литература, и поэтому тип, который не доразвился до характера, который не оперирует психологией, он берет гораздо более глубинные вещи. И я призываю вас посмотреть на спектакль «Авиатор» с этой точки зрения. Он действительно очень хорош. Хочу поблагодарить и поклониться режиссеру Ильгизу Зайниеву.

Автор фото: пресс-служба театра «Экият»

Добавим, что Евгений Германович Водолазкин приезжал с этой целью в Казань летом 2024-го. А несколько ранее редактор отдела культуры «Вечерней Казани» так отзывалась в своей рецензии на «Авиатора»: «Тающий человек - очень сильная метафора, придуманная режиссером Ильгизом Зайниевым: именно так, незаметно, капля по капле и утекает жизнь, состоящая отнюдь не из перечня материальных достижений (когда купил машину или получил звание), а из воспоминаний о звуках, ароматах и чувствах. Исповедальная история несбывшегося авиатора Платонова как бы состоит из своеобразного «гербария» воспоминаний о нежных руках любимой, солнечном летнем дожде, объятиях ветра, из запахов сада и рождественской ели, из вкуса сочного арбуза. Из того, чем, собственно, пропитана истинная жизнь любого человека».

Ну, а с 6 июля театр кукол «Экиат» ушел в отпуск. Итоги 92-го театрального сезона театра кукол «Экият», ставшего в определенном смысле творческим локомотивом театральной жизни Татарстана, впечатляют. Прошедший год был насыщен премьерами и выдающимися событиями.

Автор фото: пресс-служба театра «Экият»

За театральный сезон театр показал 779 спектаклей, которые посетили 150 646 зрителей, из них 4750 - представители семей участников СВО. Театр выпустил 6 премьерных спектаклей: это «Су анасы» Г.Тукая, «Сказочка про Козявочку» Д.Мамина-Сибиряка, «Снежная королева» Г.Х.Андерсена, «Кар иле патшабикәсе» Г.Х.Андерсена, «Шүрәле» Г.Тукая (премьера этого выдающегося спектакля состоялась 26 апреля, в день 140-летия поэта) и «Табор уходит в небо» М.Горького (премьера состоялась 6 и 7 июня в рамках фестиваля искусств Горький+, арт-директором которого выступает народный артист России Евгений Миронов. Постановка произвела неизгладимое впечатление как на Миронова, так и на зрителей, и это новое слово в режиссуре на казанской кукольной сцене.

Автор фото: пресс-служба театра «Экият»

Одним из главных достижений сезона стал VI Международный фестиваль театров кукол «Шомбай-фест», который с огромным успехом прошел с 17 по 21 июня 2026 года. Фестиваль собрал на одной сцене коллективы из самых разных городов страны, включая Благовещенск, Уфу, Курск, Белгород, Киров, Саранск, Москву и Санкт-Петербург. Помимо российских театров, зрителей порадовали постановки из Республики Сербской (спектакль «Забытая история» отмечен дипломом «Лучшая работа художника», Республики Мали (спектакль «Маленький Сиу» театра Sogolon получил спецдиплом «За наведение культурного моста посредством искусства играющих кукол» и диплом от культурных обозревателей «За солнечное искусство, которое объединяет мир») и Казахстана (спектакль «Ортеке» Государственного академического театра кукол (Алмата) стал победителем в номинации «Лучший спектакль»). И в целом следует констатировать, что «Шомбай-фест» в качественном отношении вырос на порядок и встал на уровень ведущих форумов России.

Автор фото: пресс-служба театра «Экият»

«Экият» не только принимал гостей, но и сам участвовал в значимых фестивалях. Так, на Международном фестивале театров кукол «Курсак-Фест» в Уфе (Республика Башкортостан) спектакль «Материнское поле» отметили высшей наградой – Гран-при в номинации «Лучший спектакль». А в Республике Сербской, на Международном фестивале детских театров в городе Баня-Лука, казанцы представили постановку «Серая шейка», и там же за роль Селезня артист Ильсур Минкеев был удостоен премии «Драган Бажач» («За комическую пародию»). На Всероссийском фестивале национальной драматургии им. Т. Миннуллина спектакль «Кәрлә – мәктәп баласы» («Карлик-школьник») получил диплом в номинации «Лучший актерский ансамбль». Также театр «Экият» принял участие во Всероссийском театральном фестивале «Виват, юбилей» в Кирове, где показал свой спектакль «Материнское поле».

Наконец, отметим выступление на сцене Московского Губернского театра, в рамках XXXII Российского национального театрального фестиваля-премии «Золотая Маска», где была представлена постановка Ильгиза Зайниева «Материнское поле». Спектакль был в числе номинантов на премию. Любопытный факт: буквально за два дня до того, как награда «Золотой маски» в кукольной номинации ушла в Уфу, спектакль «Тьма Египетская» по циклу рассказов «Записки юного врача» Михаила Булгакова показали на «Шомбай-фест», а жюри в Казани отметило постановщика «Тьмы Египетской» Елену Котихину дипломом «Лучшая режиссерская работа».

«Экият» активно развивает межрегиональное сотрудничество, благодаря чему проходят обменные гастроли, взаимно обогащающие творческие коллективы. В этом сезоне казанцы выступили в Оренбургском государственном областном театре кукол со спектаклями «Теремок», «Серая шейка», и «Ханума». Также состоялись гастроли в Хабаровске со спектаклями «Кәҗә белән Сарык» (Коза и Овца), «Адәмнәр» (Люди). А на казанцев произвел неизгладимое впечатление спектакль оренбуржцев «Мертвые души» (киносценарий Михаила Булгакова по одноименному произведению Николая Гоголя).

В рамках федерального проекта «Большие гастроли» с 12 по 15 июня 2026 года на сцене «Экият» выступил Санкт-Петербургский Большой театр кукол. Это событие стало большим ярким праздником для зрителей. Добавим, что спектакль «Тараканище», поставленный в цирковом жанре и апеллирующий к памяти нескольких поколений, также был в этом году номинантом «Золотой маски». А на «Шомбай-фесте» он единогласно был признан жюри лучшим в номинации «Лучший актерский ансамбль», также его отметило альтернативное жюри, представленное культурными обозревателями СМИ РТ («За изысканность и стиль»).

Успешно прошли гастроли «Экият» в разных уголках Татарстана. Спектаклям «Материнское поле», «Аленький цветочек», «Идет Коза рогатая», «Шүрәле», «Кәҗә белән Сарык» (Коза и Овца) аплодировали Альметьевск, Набережные Челны, Большие Кайбицы, Старое Дрожжаное, Буинск, Верхний Услон, Тетюши, Новый Кырлай, Елабуга, Менделеевск, Агрыз и Мензелинск.

Автор фото: пресс-служба театра «Экият» Автор фото: пресс-служба театра «Экият»

Кроме того, театр провел юбилейные вечера народных артистов Республики Татарстан Юрия Чуктиева и Эльвиры Гилемхановой; встречу с народным артистом Республики Татарстан Ришатом Гиздатуллиным в краеведческом музее Актанышского района; а семейной театральной гостиной «Гаилә» - творческие мастер-классы для детей и их родителей. А также - интерактивная выставка «История кукольной мультипликации: взгляд в прошлое, взгляд в настоящее»; мастер-класс по кукольному искусству на федеральной территории «Сириус» (Краснодарский край), выставка «Волшебный мир Шурале» совместно с Национальным музеем РТ и увлекательная экскурсия в закулисье «Экият» в рамках Всероссийской акции «Ночь театрального искусства» и «Уроки культуры».

Автор фото: пресс-служба театра «Экият»

Среди неоспоримых побед возглавляемого Ильгизом Зайниевым коллектива «Экият» назовем в первую очередь такие: спектакль «Материнское поле» стал номинантом XXXII Конкурсного цикла 2024/2025 Российской Национальной театральной премии и фестиваля-конкурса «Золотая Маска»; обладателями республиканской театральной премии «Тантана» стали актрисы Алсу Хайсарова и Ирина Гайнуллина (номинация «Лучший актер театра кукол» за роль Герды в спектакле «Снежная королева»), а Сергей Кузнецов стал лауреатом республиканской премии в области театрального искусства им.М.Салимжанова.

Несмотря на то, что с 6 июля труппа в отпуске, театр «Экият» продолжает работу! С 8 июля по 19 августа казанцы и гости республиканской столицы могут записать на обзорные экскурсии-прогулки, которые проходят в будни (суббота-воскресенье – выходной) в 11:00, 14:00 и 16:00. Продолжительность 30-40 минут, цена билета 350 рублей. Также действует программа «Пушкинская карта». С 7 июля по 20 августа касса работает в будни с 9:30 до 17:00. Прогулки по сказочному дворцу театра кукол, кстати, пользуются все большим спросом, только за минувший сезон их посетили 12 304 человека.