В рамках кинолаборатории Фонда поддержки регионального кинематографа, которая стартовала в Казани, пройдут открытый кинопоказ и лекция создателя отечественных блокбастеров Николая Лебедева.

Автор фото: cdn.7days.ru

Региональная мастерская фонда в столице Татарстана – первая в 2026 году. Ее участники – творческие авторы из Приволжского, Уральского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Кинолаборатория работает на территории музея-заповедника «Казанский Кремль» с 29 июня по 8 июля.

Сезон строится вокруг прямого взаимодействия с материалом: наблюдения, съёмки, поиска драматургии и формы в процессе работы. Ребятам предстоит снимать этюды на стыке игрового и документального кино, причем в реальных локациях с жителями республики, под руководством ведущих экспертов индустрии. Это режиссер Николай Лебедева («Звезда», «Экипаж», «Легенда №17», «Нюрнберг», «Кракен»), документалист и программный директор «Докера» Анастасия Тарасова («Территория привязанности», «Переправа»), аргентинский режиссер, продюсер и педагог Сильвана Ярмолюк и режиссер неигрового кино Игорь Морозов. Также начинающие кинематографисты получат полезные советы и рекомендации от креативного продюсера лаборатории, оператора-документалиста, педагога Ирины Шаталовой.

«От всей души благодарим Анастасию Романову, начальника отдела культурных программ Казанского кремля, и всю команду музея-заповедника за теплый, радушный прием. Вместе с вами творим кинобудущее! Полетели!» - написано от имени кураторов в аккаунте кинолаборатории.

Автор фото: www.mvestnik.ru

Не останется в стороне и городская общественность. Широкие массы приглашают на открытый кинопоказ с последующим обсуждением 1 июля во дворе Присутственных мест (начало в 20:30). Казанцы увидят три короткометражных фильма, поддержанных Фондом поддержки регионального кинематографа. В фильмах показана жизнь и истории реальных людей, которые ищут свое место в мире, стремятся к самовыражению, невзирая на личные и социальные вызовы.

Фильм «Квант света» посвящен современным ученым Казанского федерального университета, которые, возвращаясь к забытым советским экспериментам со светом, пытаются понять, как этот опыт можно использовать сегодня. Эту ленту жители столицы Татарстана могли увидеть на Дне науки в Национальной библиотеке РТ в феврале.

О молодом поколении казанских поэтов расскажет фильм «Тернистый путь молодого поэта» режиссера Влада Петрова по сценарию Марины Галицкой. «Вечерняя Казань» рассказывала об этой документальной ленте в канун ее премьеры. Героями фильма стали Никита Санков, Василь Сафаргалеев, Вера Жабина, Камиль Камальдинов, Камилла Галимуллина, Максим Булатов, а также Элай Фишман, Диана Давлетбердина, Илья Жуков, Илья Горобцов и их старшие товарищи, как говорится, поэты с именем – Айрат Бик-Булатов и Эдуард Учаров.

Третий фильм - «Будетляне». И, конечно, начитанные подписчики «Вечерней Казани» сразу же вспомнили знаменитого поэта начала ХХ века Велимира Хлебникова, который учился в Казани? Ведь именно он придумал «Будетлян»! Из одноименной ленты зрители узнают о ребятах с ментальными особенностями, которые вопреки трудностям с речью и запоминанием ставят спектакль, используя фольклорные практики для реализации своих идей.

Эти три уникальные истории - о науке, поэзии и социальной инициативе - создают показательный коллективный портрет современных молодых казанцев. В общем, будет что обсудить после открытого показа!

Предвидим аншлаг на лекции Николая Лебедева на тему «Реальность - топливо вымысла. Что такое игровой этюд?», которая состоится 2 июля (начало в 11:00) в центре «Эрмитаж-Казань».

Автор фото: музей-заповедник «Казанский Кремль»

Наш гость – известный российский кинорежиссер, сценарист, продюсер, президент Гильдии кинорежиссеров России, лауреат двух Государственных премий РФ (2002 и 2014), лауреат Государственной премии им. Жукова, профессор ВГИК. В числе работ Николая Лебедева такие картины, как «Легенда №17», «Экипаж», «Нюрнберг», «Звезда», «Кракен» и другие.

Встреча-лекция будет посвящена исследованию такого важного элемента кинематографического творчества, как этюд (он позволяет экспериментировать с персонажами и сюжетными линиями). Слушатели узнают о принципах создания игровых этюдов, включая техники импровизации и взаимодействия с окружающей средой, а также как правильно снимать этюды для достижения максимального эффекта.

Автор фото: музей-заповедник «Казанский Кремль»

Но даже если вы не видите себя в киноиндустрии, все равно приходите послушать Лебедева. Кстати, он считает, что для появления сильных картин необходимы свежие идеи и талантливые люди. А еще Николай Лебедев не верит в существование математически выверенной формулы кассового хита. По его словам, успех «Легенды № 17» невозможно было спрогнозировать. Даже за два месяца до премьеры эксперты сомневались в коммерческих перспективах картины. Один из самых кассовых современных российских режиссеров (в его фильмографии также такие ленты, как «Змеиный источник», «Поклонник», «Волкодав из рода Серых Псов», «Фонограмма страсти») уверен, что нужно просто честно делать свое дело и любить рассказываемые истории.

Интересно, что Николай Лебедев, только что отметивший 60-летие, начинал свою карьеру на телевидении – с 1995-го по 1996-й он снимал российскую версию детской программы «Улица Сезам».