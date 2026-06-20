Он снял больше тысячи эпизодов культовых комедий и получил 11 «Эмми».

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Американский режиссёр Джеймс Берроуз, подаривший миру «Друзей», «Теорию большого взрыва» и «Весёлую компанию», скончался на 86-м году жизни. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на его агента Рика Розена. Место и причина смерти не раскрываются.

Берроуз определил жанр телевизионной комедии положений на десятилетия вперёд. За полвека в индустрии он поставил более тысячи эпизодов классических шоу: «Такси», «Фрейзер», «Уилл и Грейс», «Шоу Мэри Тайлер Мур» и многих других. Его работа над «Друзьями» стала частью мировой поп-культуры. Актриса Лиза Кудроу, сыгравшая Фиби, написала в соцсетях: «Спасибо, Джимми. Я имею в виду, за всё...».

Режиссёр 48 раз номинировался на прайм-тайм «Эмми» и получил 11 статуэток, а также пять наград Гильдии режиссёров США. В 2015 году DGA присудила ему премию за вклад в телевизионную режиссуру. Джеймс Берроуз родился в 1940 году в Лос-Анджелесе и оставил после себя наследие, на котором выросло несколько поколений зрителей.

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