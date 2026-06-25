В этом году получено 154 заявки из 32 стран. Воистину, культура не имеет границ, она преодолевает все преграды. Ну а Казань на наших глазах превращается в центр притяжения для молодых композиторов со всего мира.

Автор фото: архив Synesthesia lab

Активный интерес к казанскому форуму проявили представители Австралии, Австрии, Аргентины, Беларуси, Боснии и Герцеговины, Бразилии, Великобритании, Венесуэлы, Германии, Греции, Гонконга (САР КНР), Израиля, Ирана, Испании, Италии, Канады, Китая, Колумбия, Коста-Рика, Мексика, Нидерланды, Перу, Португалия, Россия, Северная Македонии, Сингапура, США, Турции, Франции, Чили, Швейцарии, Южной Кореи, ЮАР.

Для участия в Международном фестивале и лаборатории современной музыки Синестезия Лаб/Synesthesia lab отобрано 15 композиторов, которые напишут новую музыку специально для глобального казанского проекта. Все новые сочинения прозвучат в октябре на главных музыкальных площадках Казани.

Вот имена тех, кого отобрали и с нетерпением ждут на фестивале в Казани: Валентин Бездетко (Москва, РФ), Виццини Массимилиано | Vizzini Massimiliano (Италия/Нидерланды), Есаян Рачья (Москва, РФ), Куликов Лучано | Luciano Kulikov (Аргентина), Мургин Дмитрий (Екатеринбург, РФ) Наджафи Аршан | Arshan Najafi (Иран), Паскоали Педро | Pedro Pascoali (Бразилия/США), Родриго Паскаль | Pascale Rodrigo (Бразилия/США), Рогозянская Людмила (Нижний Новгород, РФ), Сабзгабаи Дэниел | Daniel Sabzghabaei (США/Франция), Сатановски Дэниел | Daniel Satanovski (Германия), Сгамбати Франческо | Francesco Sgambati (Италия), Ся Синьюэ | Xia Xinyue (Китай/Великобритания), Уркола Эчабе Унаи | Urkola Etxabe Unai (Испания), Барбаджи Озкан Умутджан | Bapbaci Özkan Umutcan (Турция/Австрия).

- Очень приятно, что наш проект интересен коллегам со всего мира! В этом году победители лаборатории напишут новую музыку для Оркестра Центра современной музыки Софии Губайдулиной, солистов Московского ансамбля современной музыки, ансамбля «Пространство ритма», а также для исполнительницы на эрху Чжу Цзин, - отметил в своем комментарии композитор, художественный руководитель Синестезия Лаб/Synesthesia la Роман Пархоменко. - Несколько авторов примут участие в нашем новом спецпроекте, где изысканные мадригалы эпохи Ренессанса мягко растворяются в современных эмбиент и рейв‑пейзажах: старинные музыкальные формы обретут новое звучание благодаря взаимодействию с исполнителем на виоле д`амур и саунд-артистом Сергеем Полтавским, певицей Алисой Тен и исполнителем на виоле да гамба Рустом Позюмским.

Автор фото: архив Synesthesia lab

По замыслу художественного руководителя Романа Пархоменко и креативного продюсера Synesthesia lab Владимира Жалнина, слушателям в новом сезоне покажут, как музыка создает невидимый мост между веками. Например, на фестивале прозвучит новая версия «Лунного Пьеро» Шёнберга, причем с электроникой и атмосферными звуковыми текстурами, а симфоническая музыка патриархов европейского авангарда Веберна, Вареза, Шельси и Лигети встретится с глубокими созерцательными партитурами Софии Губайдулиной.

Также в фестивальной программе примут участие ассистент главного дирижера Ensemble Intercontemporain (Франция) и дирижер театра Новая опера им. Е.В.Колобова Любовь Носова, пианист и солист Московского ансамбля современной музыки Михаил Дубов, баянист Сайдаш Фахразиев, дуэт Всеволода Красса и Елизаветы Фоминой (KVEF). Специальными гостями станут композиторы Дэцинь Вень (Китай-Швейцария), До Хонг Куан (Вьетнам), а также Вера Иванова (Россия-США), Мехди Хоссейни (Иран-Россия). Разумеется, и главный «зачинщик» международного проекта Роман Пархоменко выступит на фестивале – в качестве композитора и дирижера.

Автор фото: архив Synesthesia lab Автор фото: архив Synesthesia lab Автор фото: архив Synesthesia lab Автор фото: архив Synesthesia lab Автор фото: архив Synesthesia lab Автор фото: архив Synesthesia lab

Напомним, проект Синестезия лаб | Synesthesia lab – 2026 пройдет в столице Татарстана уже в четвертый раз, в его рамках состоятся концерты с мировыми премьерами, мультимедийные спецпроекты, лекции, мастер-классы зарубежных и российских композиторов, экспертов из мира современной музыки. Миссия фестиваля-лаборатории неизменна: дать возможность композиторам со всего мира писать новую музыку и одновременно участвовать в необычных мультижанровых коллаборациях.

Фестиваль Синестезия лаб | Synesthesia lab – 2026 проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Президентского фонда культурных инициатив, Союза композиторов России, Центра современной музыки Софии Губайдулиной, Международных культурных центров (МКЦ) и Ассоциации музыкальных театров.