Спасо-Евдокиевский храм победил в конкурсе Фонда президентских грантов
Культурно-просветительский проект казанского храма называется «Подкаст «Ручьи». Он посвящен людям, которые бескорыстно сохраняют сельские храмы Татарстана, возвращая к жизни памятники нашей истории, культуры и архитектуры.
В рамках проекта будет создан цикл из 10 аудио- и видеоинтервью с хранителями сельских храмов Татарстана. Каждый выпуск продолжительностью 40–60 минут станет живым разговором о пути человека к заботе о храме: о первых шагах, находках, субботниках, встречах с жителями сел, трудностях и переломных моментах.
- Мы хотим показать, что люди, которые берутся на себя заботу о наследии, на котором многие уже поставили крест, вопреки стереотипам энергичны, деятельны и по-настоящему счастливы, - отмечает настоятель Спасо-Евдокиевского храма Дмитрий Аликин. - У проекта будет и живая очная часть. Параллельно с выходом выпусков в новом культурном пространстве, которое откроется при Спасо-Евдокиевском храме в центре Казани, будут проходить открытые встречи и дискуссии. Раз в месяц здесь можно встретиться с героями подкаста, увидеть фото- и видеоматериалы, поговорить о судьбе сельских памятников, задать вопросы. Несколько мероприятий также состоятся в музее Казанской епархии.
Материалы проекта будут доступны широкой аудитории: в аудиоформате в эфире радио «Вера-Казань»; на платформах Яндекс Музыка и VK Музыка; в видеоверсии на портале «Православие в Татарстане» и на площадках партнёров; а также в формате коротких клипов и цитат в социальных сетях. Ведущими проекта станут популярные блогеры-гиды Марина Фунтикова и Руслан Бикуев (по их рекомендациям казанцы составляют загородные маршруты, узнают историю региона и открывают для себя интересные места Татарстана).
Воплощать в жизнь проект «Ручьи» храму помогут ключевые партнеры. В первую очередь благодаря содружеству с движением сохранения старинных сельских храмов РТ «Куда ведут ручьи». Возглавляемая Владиславом Ларкиным команда единомышленников за семь лет взяла под опеку более 40 храмов региона, включая все объекты выигравшего в конкурсе грантов проекта «Ручьи». Также всемерно поддержат проект радио «Вера-Казань» и информационный отдел Казанской епархии.
Через личные истории и живой разговор проект «Ручьи» будет формировать новую культуру участия и заботы о наследии. Он станет первой медиалетописью современного движения по возрождению руинированных сельских храмов Татарстана.
- Для нас особенно важно, что «Ручьи» объединят два формата: современные медиа и живой личный разговор, - подчеркивает священнослужитель Дмитрий Аликин. - Мы хотим рассказать о том, как городские жители, часто во втором или третьем поколении живущие в мегаполисе, начинают возвращаться к селу, берут на себя заботу о храме и его истории.
Напомним, что ровно 27 лет в Спасо-Евдокиевском храме возобновились богослужения. Первую Божественную литургию после долгих лет запустения совершили 24 июня 1999 года, в день празднования иконы Божией Матери «Достойно есть». В том же году по благословению архиепископа Казанского и Татарстанского Анастасия был создан Спасский приход. У истоков восстановления храма стоял протоиерей Димитрий Евграфов, служивший настоятелем с 1999 по 2022 год. Его неустанные труды и преданность служению Церкви Христовой во многом способствовали возрождению духовной жизни в храме. Среди прихожан оказались творческие люди разных возрастов и профессий: художники, скульпторы, архитекторы, дизайнеры. Их участие в жизни прихода стало важным вкладом в его развитие и благоустройство.
В 2010-х годах к восстановлению храма подключились учредители строительной фирмы «Антика» Леонид Горник и Олег Кипенко. Благодаря их поддержке начались масштабные строительные работы: заменили кровлю, напольные покрытия, оконные рамы и систему отопления, обновили практически все элементы храма. Также была создана уникальная часовня с купелью.
Сегодня Спасо-Евдокиевский храм продолжает украшаться благодаря усилиям прихожан и добрых, неравнодушных людей.
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